Le prix européen et les options de stockage de Realme GT Master Edition font surface

Realme a dévoilé le mois dernier la série GT Master Edition, composée de la GT Master Edition et de la GT Master Explorer Edition. Les deux sont actuellement disponibles en Chine et feront leurs débuts en Inde le 18 août. Et bien que Realme n’ait pas encore révélé la disponibilité de la gamme GT Master Edition en Europe, les options de tarification et de stockage européennes de l’édition Master ont fait surface.

La source affirme que la Realme GT Master Edition aura deux options de mémoire sur le Vieux Continent – 6 Go/128 Go et 8 Go/256 Go au prix de 349 € (415 $) et 399 € (470 $), respectivement.

La série GT Master Edition, comme les précédents smartphones Master Edition de Realme, est conçue par le designer japonais Naoto Fukasawa. La vanille GT Master Edition est construite autour d’un écran 6,43″ 120Hz FullHD+ Super AMOLED et dispose d’un SoC Snapdragon 778G à la barre.

Le smartphone contient une batterie de 4 300 mAh avec une charge de 65 W et est livré avec un total de quatre caméras en remorque – un tireur selfie de 32 MP à l’intérieur du trou de perforation, avec la caméra principale de 64 MP à l’arrière rejointe par des unités macro ultra-larges de 8 MP et 2 MP.

Le GT Master Explorer Edition, quant à lui, arbore un écran Super AMOLED incurvé FullHD+ 120 Hz de 6,55 pouces et est alimenté par la puce Snapdragon 870. Il est livré avec une batterie légèrement plus grande (4 500 mAh) mais se charge jusqu’à 65 W.

L’édition Explorer conserve également la caméra selfie 32MP, mais le système de triple caméra à l’arrière est différent. Il s’agit d’une combinaison d’unités primaires 50MP (avec OIS), ultralarges 16MP et macro 2MP.

Vous pouvez consulter les spécifications détaillées de l’édition GT Master et de l’édition GT Master Explorer ici.

