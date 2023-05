Le prix européen du Xiaomi 13 Ultra révélé par les listes de détaillants

Quelques détaillants européens sont là pour apparemment dissiper le rapport selon lequel le Xiaomi 13 Ultra coûtera 1 499 € en Europe.

Le détaillant néerlandais Belsimpel et son homologue allemand Gomibo ont le Xiaomi 13 Ultra coté à 1 299 € aux Pays-Bas, 1 277 € en Allemagne et 1 320 € en Irlande. Toutes les listes ont ceci comme modèle de l’UE et montrent que le téléphone est expédié dans les 5 à 7 jours ouvrables.

C’est un prix beaucoup plus compétitif, d’autant plus qu’il s’agit d’une configuration 12/512 Go avec un chargeur 90 W, un câble et un étui dans la boîte. Il place le Xiaomi 13 Ultra dans une position idéale pour concurrencer le Galaxy S23 Ultra (1 460 € dans une configuration correspondante) et l’iPhone 14 Pro Max (un énorme 1 696 € lorsque vous choisissez 512 Go).









Belsimpel et Gomibo listent tous les deux le Xiaomi 13 Ultra

Le Xiaomi 13 Ultra est un excellent téléphone. Nous l’avons salué comme l’appareil photo pour smartphone le plus polyvalent que l’argent puisse acheter et nous évaluons ses performances et sa durée de vie comme étant excellentes.

Belsimpel | Gomibo | Via