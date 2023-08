Le prix étudiant de YouTube pour le billet du dimanche de la NFL coûtera 109 $ pour la saison, 119 $ avec RedZone

YouTube TV prend une page du manuel de jeu de DirecTV en ce qui concerne sa réduction étudiante pour le NFL Sunday Ticket. Après avoir annoncé qu’un plan étudiant allait arriver, le géant de la recherche a révélé qu’il facturerait 109 $ aux étudiants pour obtenir son forfait NFL Sunday Ticket sur YouTube, ou 119 $ pour ceux qui veulent Sunday Ticket et la populaire chaîne NFL RedZone.

DirecTV, qui était auparavant le siège exclusif de Sunday Ticket avant que YouTube et YouTube TV de Google n’en reprennent les droits, a facturé un similaire 120 $ par saison pour le billet du dimanche pour les étudiants pour une version incluant RedZone. Cela dit, la réduction universitaire représente toujours une économie importante par rapport à l’obtention du Sunday Ticket sur YouTube au prix régulier de 399 $ pour le forfait de base et de 439 $ pour l’option avec RedZone (les deux prix prenant en compte les réductions de 50 $ proposées actuellement par Google).

Aux termes de son prix habituel, ceux qui paient pour YouTube TV peuvent acheter le Sunday Ticket de base pour 299 $ et la version RedZone pour 339 $ (y compris là encore une réduction de 50 $).

NFL Sunday Ticket permet aux fans de football de regarder tous les matchs hors marché le dimanche après-midi qui ne sont pas diffusés sur leurs stations CBS ou Fox locales. Pour regarder ces jeux « sur le marché », vous devrez utiliser une antenne ou payer pour le câble, le satellite ou un service de streaming comme YouTube TV.

Comme détaillé dans un page d’assistance, la nouvelle offre étudiante a commencé à être déployée le 23 août, bien qu’elle semble être un déploiement progressif car la page prévient que « si vous ne voyez pas l’option d’acheter le plan étudiant aujourd’hui, revenez bientôt ». YouTube promet sur la page d’assistance qu’il rendra l’offre disponible dans tout le pays « avant le début de la saison régulière en septembre ».

Le premier dimanche de la saison NFL est le 10 septembre.

Bien que CNET ne l’ait pas vu sur Page principale des forfaits Sunday Ticket de YouTube au moment de mettre sous presse, suivre les instructions de la page d’assistance a permis de trouver un moyen de l’acheter. Connectez-vous simplement à un compte Google, accédez à Page YouTube de la NFL puis cliquez sur « Obtenir un billet NFL Sunday » à côté du bouton « S’abonner » pour afficher l’offre. À partir de là, vous verrez un lien indiquant « Les étudiants éligibles peuvent économiser avec un forfait étudiant ».

Comme pour les offres étudiantes proposées par d’autres sociétés, Google s’appuie sur un tiers (dans ce cas, SheerID) pour vérifier que vous êtes activement inscrit dans un « collège ou université accrédité ». Dans certains cas, note YouTube, vous devrez peut-être soumettre une preuve d’inscription via une carte d’étudiant, un reçu de scolarité ou un horaire de cours pour vérifier que vous êtes éligible.

Il convient de noter que la version étudiante à prix réduit du Sunday Ticket est un peu plus limitée que ses homologues à prix régulier. YouTube indique que ce plan ne permettra pas le partage familial et n’autorisera que « un appareil connecté et un flux simultané à la fois ».

Les forfaits réguliers Sunday Ticket permettent des flux illimités à la maison ainsi que la possibilité d’avoir deux flux supplémentaires « hors de la maison pour les membres de la famille en déplacement ». Vous pouvez aussi créer un groupe familial Google avec jusqu’à cinq autres personneset ils pourront accéder à votre abonnement Sunday Ticket via leur propre compte Google.