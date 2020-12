Le Samsung Galaxy Buds Pro devrait devenir officiel le mois prochain aux côtés de la série Galaxy S21. Samsung n’a encore rien divulgué à propos de ces écouteurs TWS, mais leurs principales caractéristiques ont fui il y a quelques jours, et nous avons également appris que Buds Pro coûterait 229 € en Europe. Maintenant, le matériel promotionnel publié par un utilisateur de Twitter révèle que le Galaxy Buds Pro sera au prix de 199 $ aux États-Unis.

Les images nous disent également que chaque bourgeon viendra avec un haut-parleur à 2 voies et aura trois microphones à bord. Les Buds Pro seront classés IPX7 et disposent d’une fonction de suppression du bruit.

Les images divulguées ne révèlent pas la taille de la batterie du Buds Air Pro, mais elles nous disent que les écouteurs TWS à eux seuls offriront huit heures de lecture et 4,5 heures de conversation. Lorsqu’il est associé à l’étui de chargement, vous obtiendrez un total de 15 heures et 28 heures de temps de conversation et de lecture, respectivement.







Samsung Galaxy Buds Pro a divulgué du matériel promotionnel

Le Galaxy Buds Air Pro embarquera un woofer de 11 mm et un tweeter de 6,5 mm. Les écouteurs comporteront le son ambiant, le mode de conversation et l’audio spatial. Le matériel mentionne également un nouveau widget Galaxy Buds, mais on ne sait pas exactement ce qu’il fera.

Les Galaxy Buds Air Pro seront disponibles dans les couleurs argent, violet et noir au lancement, mais Samsung pourrait offrir plus d’options de couleurs plus tard.

Source 1 | Source 2