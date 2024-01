Le prix et la date de vente des Oneplus 12 et Oneplus 12R Inde ont été divulgués avant le lancement le 23 janvier

OnePlus est prêt à lancer ses téléphones phares de nouvelle génération, la série OnePlus 12, le 23 janvier. Le OnePlus 12 a déjà fait ses débuts en Chine et d’ici la sortie, le OnePlus 12 de nouvelle génération pourrait être équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. et jusqu’à 16 Go de RAM en Inde et dans le monde. En ce qui concerne les prix, même s’il reste encore un jour avant le lancement, des rapports ont déjà fait état de davantage de fonctionnalités et des prix indiens des OnePlus 12 et 12R.

Le prix du OnePlus 12 aurait été divulgué sur Amazon, comme l’a partagé le leaker Ishan Agarwal sur la plateforme X (anciennement Twitter). La page Web indiquant le prix a depuis été supprimée, mais la capture d’écran d’Agarwal révèle que le nouveau OnePlus 12 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est au prix de Rs 69 999 (environ 843 $). C’est étonnamment inférieur au prix de la version chinoise de 4 299 CNY (environ 605 $) pour la même configuration, et marque un écart significatif par rapport au prix des modèles OnePlus précédents.

Pendant ce temps, le OnePlus 12R, la version atténuée du OnePlus 12, devrait avoir la même gamme de prix que le OnePlus 11R. Le téléphone pourrait coûter entre Rs 40 000 et Rs 50 000, selon la variante. Aux États-Unis, le OnePlus 12R serait au prix de 499 $ (environ Rs 41 500) pour le modèle 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et de 599 $ (environ Rs 49 800) pour le modèle 16 Go/256 Go.

OnePlus 12 : Spécifications

Conformément aux spécifications, le OnePlus 12 Chine dispose d’un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, qui offre des performances et des capacités d’IA élevées. Le téléphone dispose de jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage, suffisamment pour effectuer plusieurs tâches et stocker du contenu.

Le OnePlus 12 dispose d’un écran de 6,82 pouces avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui offre une expérience visuelle époustouflante. L’écran utilise la technologie de panneau LTPO AMOLED, qui affiche des couleurs vives et des contrastes nets. L’écran a une luminosité maximale de 4 500 nits, ce qui le rend visible à l’extérieur et prend en charge Dolby Vision, 10 bits Color Depth et ProXDR. L’écran possède une certification DisplayMate A+ pour sa qualité.

En termes de caméra, le OnePlus 12 dispose d’un système de caméra réglé par Hasselblad, qui comprend une triple configuration arrière. Il possède un objectif grand angle de 48 mégapixels, un objectif ultra grand angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels avec des fonctions de téléobjectif 3x. Le téléphone dispose d’une caméra frontale de 32 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo.

Le OnePlus 12 dispose d’une batterie de 5 400 mAh, qui prend en charge une charge rapide de 100 W via le port USB-C. La batterie peut passer de 0 à 100 % en seulement 26 minutes. Le téléphone dispose également d’une charge sans fil rapide à 50 W, ce qui offre aux utilisateurs une option de charge pratique.

Le OnePlus 12 fonctionne sous Android 14 avec une interface OxygenOS 14 personnalisée, qui offre une expérience logicielle fluide et propre.

Spécification du OnePlus 12R

D’autre part, le OnePlus 12R serait doté d’un écran LTPO AMOLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 1,5K. L’écran aura une luminosité maximale de 4 500 nits, ce qui le rendra visible à l’extérieur et offrira aux utilisateurs une expérience visuelle vive et immersive.

Le OnePlus 12 dispose d’un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et de 16 Go de RAM LPDDR5X, pour un multitâche fluide. Le téléphone dispose d’une grande option de stockage UFS 4.0 de 1 To, qui offre suffisamment d’espace pour les données et les applications.

Le OnePlus 12R aurait également une puissante configuration à triple caméra à l’arrière. Il aura un objectif principal de 50 MP pour des photos détaillées, un objectif ultra-large de 8 MP pour les scènes larges et un capteur macro de 2 MP pour les gros plans. Le téléphone devrait disposer d’une caméra frontale de 16 MP pour les selfies et les appels vidéo, ce qui améliore l’expérience photographique et vidéo de l’utilisateur.

Le OnePlus 12R devrait disposer d’une grosse batterie de 5 500 mAh, qui dure longtemps entre les charges. Le téléphone serait également doté de la technologie de charge rapide SuperVOOC de 100 W via le port USB Type-C, qui permet aux utilisateurs de charger la batterie rapidement et de rester connectés tout au long de la journée.

Lancement des OnePlus Buds 3

Les OnePlus Buds 3, les écouteurs nouvelle génération de OnePlus, seront lancés avec les OnePlus 12 et 12R. Le OnePlus a déjà partagé les détails de la batterie et de la charge des OnePlus Buds 3. La société a déclaré sur X que ces écouteurs peuvent jouer pendant 44 heures avec une charge complète. Les écouteurs disposent également de fonctionnalités de charge rapide, offrant 7 heures d’autonomie avec seulement 10 minutes de charge.

Le prix des écouteurs en Inde n’est pas encore connu, mais nous pouvons l’estimer sur la base du prix des Buds 3 en Chine. Les OnePlus Buds 3 ont été lancés en Chine à 499 CNY, soit environ Rs 5 800 en monnaie indienne. Les écouteurs peuvent également avoir une fourchette de prix similaire en Inde.