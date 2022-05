Le prix et la date de lancement du téléphone robuste Doogee S98 Pro d’inspiration extraterrestre dévoilés

Doogee a présenté le mois dernier au monde un nouveau téléphone robuste Doogee S98 Pro qui s’inspire des extraterrestres avec une caméra de vision nocturne, un capteur d’imagerie thermique et une caméra ultra-large. Aujourd’hui, Doogee a finalement confirmé que ce nouveau changeur de jeu génial devrait être lancé le 6 juin.

Regardez la vidéo ici

Récapitulatif des faits saillants

Le design extraterrestre unique en son genre du téléphone robuste a remporté un prix européen du bon design. La société affirme qu’elle disposera des meilleurs systèmes de caméra sur un téléphone robuste. Une caméra thermique de qualité professionnelle est flanquée de chaque côté d’une caméra principale SONY IMX582 de 48MP et d’une caméra de vision nocturne SONY IMX350 de 20MP. Selon la société, ils ont pris la décision d’utiliser un capteur InfiRay car il offre plus de deux fois la résolution thermique de tout autre capteur thermique sur le marché. .Sa fréquence d’images élevée de 25 Hz garantit que les images sont détaillées pour pouvoir détecter et diagnostiquer correctement l’humidité, les températures élevées, les blocages, etc. De plus, il est livré avec l’algorithme Dual Spectrum Fusion qui permet de combiner les images de la caméra thermique et du principal appareil photo en une seule image.

La caméra frontale est cependant un Samsung S5K3P9SP de 16 MP, qui est logé dans une découpe en haut de l’écran.

À l’intérieur du téléphone, MediaTek Helio G96 dirige le spectacle. Il s’agit d’un chipset octa-core capable d’atteindre une vitesse d’horloge de 2,05 GHz, ce qui signifie qu’il est capable de jouer. Il est associé à une mémoire de 8 Go + 256 Go pour un fonctionnement plus rapide et plus transparent. Le stockage peut également être étendu jusqu’à 512 Go à l’aide d’une carte micro SD.

L’appareil sera livré avec une batterie de 6000 mAh et un chargeur ultra-rapide de type C de 33 W. La charge sans fil est disponible avec une prise en charge jusqu’à 15 W.

Nous ne pouvons pas terminer un article sur un téléphone tant que nous n’avons pas parlé de son affichage. Le S98 Pro arborera un écran goutte d’eau FHD + LCD IPS de 6,3 pouces avec une couche de verre Corning Gorilla Glass pour la protection.

Le smartphone est livré avec d’autres fonctionnalités intéressantes, telles qu’un bouton personnalisé, NFC, la prise en charge de 4 satellites de navigation (BeiDou, GALILEO, GPS et GLONASS), les indices IP68, IP69K et la plainte MIL-STD-810H. Le téléphone exécutera également Android 12 prêt à l’emploi avec jusqu’à 3 ans de garantie de mise à jour de sécurité de la part de l’entreprise.

Prix et disponibilité

La société a confirmé que le nouveau S98 Pro sera lancé et disponible à la commande le 6 juin. Le smartphone fera ses débuts sur les plateformes d’achat AliExpress, DoogeeMall et Linio (Amérique latine).

Le Doogee S98 Pro est évalué à 439 $, mais entre le 6 et le 10 juin, il sera vendu au prix de 329 $ en première mondiale. La société organise un cadeau sur son site officiel et certains fans chanceux recevront le téléphone gratuitement. Pour en savoir plus sur le Doogee S98 Pro, visitez le site officiel de Doogee.