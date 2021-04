DEUX candidats ont récemment fait des mouvements sur le prix est juste qui restera dans l’histoire du jeu télévisé.

The Price is Right, animé par Drew Carey, a débuté en 1972 et est en ondes depuis 49 saisons.

3 The Price is Right est hébergé par Drew Carey, avec l’annonceur George Gray (photo) Crédits: Getty

Le prix est juste: que s’est-il passé dans l’émission qui a marqué l’histoire?

Deux participants chanceux ont réalisé des tours presque parfaits sur The Price is Right le 21 avril 2021.

L’émission a vu un record de deux concurrents atteindre 1 $ sur la grande roue le même jour ou jouer.

La candidate Kiara Thomas a enchéri le montant exact de son premier prix, lui donnant un bonus de 500 $. Elle a ensuite filé 20 cents pour son premier tour et les 80 cents restants pour son deuxième.

3 The Price is Right est la série numéro 1 de la journée et le jeu télévisé le plus ancien de l’histoire de la télévision Crédits: Getty

Son troisième tour a atterri directement sur l’argent alors qu’il atteignait 1 $.

Plus tard, le concurrent Jack Zager est monté sur scène où une pièce presque identique s’est produite.

Zager a frappé 40 cents, puis 60 cents, et le record de 1 $ sur son troisième bonus.

Jamais dans l’histoire de l’émission, deux concurrents ne l’ont atterri exactement le même jour.

Que signifie toucher 1 $ sur la grande roue?

Chaque participant au Prix est juste a la possibilité de faire tourner la Grande Roue deux fois dans l’espoir que son total s’élèvera à 1 $.

S’ils réussissent, ils reçoivent 1000 $, ainsi qu’un tour de bonus supplémentaire.

3 L’actrice Tiffany Haddish fait tourner la grande roue Crédits: Getty

Si un concurrent atterrit ensuite sur 1 $ sur le seul tour de bonus, il rentrera chez lui avec 25 000 $ supplémentaires.

Gagner sur la grande roue envoie également les candidats au Showcase Showdown où les candidats sont confrontés à leur finaliste respectif pour un tir à un package majeur.

Qu’ont dit les gens sur Twitter à propos de l’épisode historique?

Les utilisateurs des médias sociaux se sont tournés vers Twitter pour féliciter les candidats pour leurs exploits historiques.

L’un des moments les plus excitants des jeux télévisés. Un grand gagnant sur la roue sur Price is Right. https://t.co/HWgySGc1b8 – Joe Wright (@Sctvman) 21 avril 2021

« L’un des moments les plus excitants des jeux télévisés. Un grand gagnant sur la roue de Price is Right », a écrit l’un d’eux.

« Exploit impressionnant! La chance de deux gagnants de 26 000 $ Wheel sur deux émissions est d’environ 0,23% (1 sur 440), et la chance d’un deuxième gagnant de 26 000 $ sur deux émissions à condition que vous ayez vu une première est d’environ 2,5% (1 dans 40). #TPIR#PriceIsRight« un utilisateur a tweeté sur les chances.

Une saga accrochée au gif. 🤩 #PriceIsRight pic.twitter.com/V1KtdtZXci – Le prix est juste (@PriceIsRight) 22 avril 2021

« Une saga accrochée au gif. #PriceIsRight», a tweeté l’émission.

« Belle victoire sur la Grande Roue! » dit un autre.