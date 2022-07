Le prix ESPN + augmente à nouveau pour accueillir plus de contenu

ESPN + est sur le point de subir une nouvelle augmentation de prix pour les abonnés.

À partir du 23 août, le prix d’ESPN + grimpe à 9,99 $ par mois. Il existe également une option annuelle au prix de 99,99 $.

À l’époque où les services ont commencé en 2018, le coût n’était que de 4,99 $ par mois. À partir de maintenant, ce prix est de 6,99 $ par mois, avec une option annuelle de 69,99 $. Le saut de ce montant à 9,99 $ est une augmentation de 43 %. Il s’agit d’une décision audacieuse compte tenu du fait que de nombreux Américains agissent de manière plus prudente sur le plan budgétaire compte tenu du climat économique.

Cependant, certains estiment que la hausse des prix est un obstacle pour les utilisateurs qui s’inscrivent au pack Disney. Au prix de 13,99 $ par mois, ce service donne accès à ESPN+, Disney+ et Hulu. Il n’y a aucun plan en place pour augmenter le prix du forfait Disney, ce qui en fait seulement 4 $ de plus qu’ESPN + à lui seul.

Au cours des derniers mois, le nombre d’abonnés sur ESPN + a connu une augmentation constante. à la fin du deuxième trimestre fiscal de 2021, le service comptait 13,8 millions d’abonnés. Un an plus tard, ESPN+ compte plus de 22 millions d’abonnés.

Le prix ESPN + augmente à nouveau

ESPN + affirme que son raisonnement pour augmenter le prix est un contenu accru. Avec une couverture de la MLS, de la LNH, du PGA Tour et d’un certain nombre de sports universitaires sur la plate-forme, il y a clairement beaucoup de choix. En fait, cela n’inclut pas la pléthore de football en dehors de la MLS. Couverture de la Liga, de la Bundesliga, du championnat anglais et plus encore. Bien sûr, ESPN ne détient plus les droits sur aucun des tournois internationaux masculins. Cela inclut la couverture passée de la Coupe du monde, du Championnat d’Europe et plus encore n’apparaissant plus sur ESPN.

ESPN a plus de plans pour la plate-forme. Cet automne, il y aura un match exclusif de la NFL sur ESPN + depuis le stade de Wembley le 8 octobre. Ceci, combiné à une augmentation des coûts de programmation de 48% à 454 millions de dollars par trimestre, contribue à la hausse des prix ESPN +.