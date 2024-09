Le prix élevé du vaccin Mpox constituera un obstacle majeur aux négociations sur la commande en Afrique – BNN Bloomberg

(Bloomberg) – Le prix du vaccin mpox de Bavarian Nordic A/S est sur le point de devenir un point de friction clé dans les négociations visant à garantir des millions de doses pour l’Afrique, la société danoise étant soumise à une pression croissante pour baisser ses tarifs.

Alors que le premier lot de plus de 200 000 doses arrive en République démocratique du Congo, des négociations menées par des agences telles que l’Unicef ​​sont en cours pour garantir davantage de vaccins aux pays africains touchés par la crise. Les premiers accords devraient être finalisés d’ici la mi-septembre.

Bavarian Nordic, l’une des rares entreprises à disposer d’un vaccin mpox approuvé, devrait devenir un fournisseur clé de pas moins de 12 millions de doses que les agences prévoient d’acheter d’ici 2025 pour faire face à une épidémie de mpox déclarée urgence de santé publique mondiale.

Mais avec un vaccin nettement plus cher que de nombreux autres vaccins couramment utilisés pour la vaccination en Afrique, les coûts restent un obstacle majeur à l’obtention de davantage de commandes.

Les Centres africains de contrôle des maladies ont fixé le prix du vaccin bavarois à 100 dollars la dose, tandis que l’Organisation mondiale de la santé l’a estimé à 141 dollars. C’est plus que ce que la plupart des pays du continent peuvent se permettre – et plus que ce que beaucoup dépensent en santé par habitant – face à de multiples problèmes de santé, notamment le choléra, la rougeole, le paludisme et le VIH.

« Le prix est un problème », a déclaré Helen Rees, présidente du groupe consultatif africain de l’OMS sur la vaccination. En raison de ce prix, le vaccin figure parmi les traitements dont « le coût va rendre les choses prohibitives », a-t-elle ajouté.

Le modèle de tarification utilisé par l’alliance mondiale pour les vaccins Gavi a déjà permis de réduire le coût des vaccins en garantissant de gros volumes, ce qui le rend viable pour les fabricants et contribue à garantir que les produits arrivent là où ils doivent être. Mais à ce stade, le vaccin mpox du Bavarois ne correspond pas à cette structure, a-t-elle déclaré.

« Dans ce genre de situation, l’offre est limitée et la fabrication est coûteuse. Ce n’est pas un produit bon marché à fabriquer », a déclaré Rees. « Cela entraîne un coût réel. »

La propagation de la nouvelle souche de mpox en provenance du Congo, où les enfants représentent plus de 80 % des décès dus à la maladie, a entraîné une augmentation du nombre de cas sur le continent dans des pays comme le Burundi et le Gabon. Le directeur général de l’OMS, Tedros Ghebreyesus, a exhorté les pays qui stockent des vaccins à en faire don.

Comparé à d’autres vaccins couramment utilisés dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, le vaccin de Bavarian – vendu sous les noms de Jynneos, Imvamune et Imvanex – est considérablement plus cher, a déclaré Andrew Hill, chercheur principal à l’Université de Liverpool, qui étudie le coût des médicaments. « Les vaccins contre la plupart des maladies infectieuses coûtent généralement entre 1 et 3 dollars par dose lorsqu’ils sont administrés dans le cadre de programmes de vaccination de masse à des millions de personnes », a-t-il déclaré.

Coût prohibitif ?

« Bavarian Nordic ne peut pas continuer à pratiquer des prix aussi élevés » en Afrique et devra accorder des rabais importants ou autoriser les fabricants de génériques à produire en masse ce vaccin à un prix proche du prix de revient, a déclaré Hill. « Sinon, l’Afrique ne pourra pas se permettre de protéger sa population alors que l’épidémie du nouveau clade Ib se développe », a-t-il ajouté.

Public Citizen, une organisation à but non lucratif de défense des consommateurs, a écrit le mois dernier à Bavarian pour exhorter l’entreprise à fournir un « accès équitable » au vaccin mpox, affirmant qu’elle craignait que Bavarian, avec ses prix, « n’exploite la dernière crise sanitaire mondiale, en faisant passer les profits avant les personnes ».

Avec peu de concurrents pour son vaccin en Afrique, Bavarian est aux commandes pour fixer le prix de son vaccin. Bien qu’Emergent BioSolutions Inc. et KM Biologics Co. aient développé des vaccins mpox, il existe une « très grande différence entre les trois vaccins » qui penche en faveur de Bavarian, a déclaré Thomas Bowers, analyste en actions du secteur de la santé chez Danske Bank A/S.

Le vaccin ACAM2000 d’Emergent BioSolutions, qui a obtenu l’approbation de la FDA pour le mpox fin août, n’est pas recommandé aux personnes dont le système immunitaire est faible et, par conséquent, ne sera probablement pas utilisé en Afrique, a déclaré Bowers. Le vaccin japonais LC16 fabriqué par KM Biologics devrait faire partie du programme de vaccination de l’Afrique, mais ne déclenchera pas de concurrence sur les prix, a-t-il déclaré. Pendant ce temps, les candidats vaccins à ARNm de Moderna Inc. et BioNTech SE sont encore « à quelques années » du marché.

Le défi pour Bavarian est de négocier un prix abordable pour les pays, mais qui reste viable commercialement. Le PDG Paul Chaplin a reconnu dans une interview le mois dernier que « le prix sera sans aucun doute un problème », affirmant que l’entreprise veut l’envisager « de manière responsable » mais « trouver le bon équilibre ».

« En fin de compte, si nous causons un préjudice financier à la Bavière nordique de quelque manière que ce soit, cela ne profitera pas à la société mondiale, car il n’y aura alors plus de vaccin disponible pour personne », a déclaré Chaplin.

Le directeur financier Henrik Juuel a déclaré la semaine dernière à la radio publique danoise que lors des négociations avec l’Unicef, Bavarian tiendrait compte des pays qui paieront. Bavarian a également conclu des accords lors de la dernière épidémie de mpox avec des prix différenciés en fonction du pays qui les achète, selon un porte-parole de l’entreprise.

« Grande remise »

Bowers, de la Danske Bank, s’attend à un prix d’environ 100 dollars par dose pour les organisations en Afrique qui achètent le vaccin, affirmant qu’il s’agit toujours d’une « remise relativement importante » par rapport au marché privé aux États-Unis, où le prix net est d’environ 200 dollars.

« Même si vous pouvez produire la dose pour 10 ou 20 dollars pièce, ce n’est que la production elle-même, mais les propriétaires ont investi des milliards de couronnes dans le développement du vaccin et sa préparation à la production, et ils ont pris un gros risque », a déclaré Bowers. « Cela fait également partie de ce qui a été inclus dans le prix de la dose. Il est donc naturel que vous ne l’offriez pas simplement en cadeau. »

Pourtant, 100 dollars représentent toujours le double du prix payé dans certains cas par le gouvernement américain, qui, selon Bowers, bénéficie d’une réduction parce qu’il a sponsorisé l’ensemble du programme de développement.

Les organisations de santé en Afrique pourraient négocier un prix plus bas si elles passaient des commandes plus importantes et s’engageaient dans un programme de vaccination d’au moins quatre à cinq ans, a déclaré Bowers. Un engagement à long terme donnerait plus de sécurité à Bavarian, qui paie pour l’entretien et la maintenance des usines même lorsqu’elles ne produisent pas de vaccins, a-t-il déclaré.

Bien que le vaccin ait passé avec succès les essais cliniques en tant que vaccin à deux doses, il n’est pas certain que les pays africains opteraient pour une approche à dose unique pour réduire de moitié le coût. Selon le PDG de Bavarian, les données de plusieurs études montrent qu’une seule dose offre jusqu’à 80 % d’efficacité et une réduction significative des hospitalisations.

–Avec l’aide de Naomi Kresge et Jason Gale.

