Le prix du Xpeng P5 commence à 24 700 $, contre le Tesla Model 3 en Chine

GUANGZHOU, Chine – Le constructeur automobile chinois Xpeng Inc. a fixé le prix de sa nouvelle berline P5 à 160 000 yuans (24 694 $) jours après que Tesla a lancé une version moins chère de son véhicule utilitaire sport modèle Y

La tarification agressive de Xpeng intervient alors que le marché chinois des véhicules électriques continue de se réchauffer avec un nombre croissant d’acteurs.

Le P5 – le troisième modèle de production de Xpeng et la deuxième berline après le P7 – a été lancé plus tôt cette année. Il existe six versions différentes de la voiture avec des caractéristiques différentes, et les prix varient de 160 000 yuans à 230 000 yuans.

La berline P7 de Xpeng commence à partir de 229 900 yuans après subventions. Le modèle 3 de Tesla démarre à 250 900 yuans en Chine.