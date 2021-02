Le prix du Vivo V20 SE en Inde a chuté de Rs 1,000, maintenant disponible à Rs 19,990: Disponibilité, spécifications

Le Vivo V20 SE qui a été lancé en Inde en novembre 2020 bénéficie désormais d’une réduction de prix de Rs 1000. Selon les détails partagés par la société, le téléphone sera désormais vendu au détail à 19 990 Rs au lieu de 20 999 Rs pour l’option de stockage unique 8 Go + 128 Go. La nouvelle tarification est applicable à tous les partenaires principaux, aux magasins de détail en Inde, à la boutique en ligne Vivo India, à Flipkart, à Amazon et à d’autres grandes plates-formes de commerce électronique. Le Vivo V20 SE est disponible dans les options de couleur noir gravité et vert aigue-marine en Inde.

Le géant chinois de la technologie a également annoncé des accords de vente pour le Vivo V20 SE. Sur les chaînes Vivo, les clients peuvent bénéficier d’offres telles que le cashback jusqu’à Rs 2,0000 avec des cartes de crédit et de débit bancaires HDFC. La société propose également une offre d’acompte nul avec IDFC First Bank, HDB, Home Credit, ICICI Bank et TVS. Notamment, les clients avec Vi (anciennement Vodafone Idea) peuvent bénéficier d’une garantie prolongée de 12 mois.

En termes de spécifications, le Vivo V20 SE arbore un écran AMOLED Full HD + de 6,44 pouces (1080 × 2400 pixels) avec un rapport d’aspect de 20: 9. Il prend en charge les cartes double SIM (Nano) et exécute Funtouch OS 11 basé sur le top Android 10 prêt à l’emploi. Sous le capot, il contient le SoC Octa-core Qualcomm Snapdragon 665 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le stockage intégré peut être étendu via une carte microSD jusqu’à 1 To.

La triple caméra arrière est logée à l’intérieur d’un module de caméra vertical-rectangulaire dans le coin supérieur gauche. La configuration de la caméra arrière comprend une caméra principale de 48 mégapixels avec une ouverture f / 1,8, une caméra grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture f / 2,2 et un champ de vision de 120 degrés, et une caméra macro de 2 mégapixels avec f / 2,4 ouverture pour effet bokeh. Les caméras arrière prennent en charge l’enregistrement vidéo 4K et le mode super nuit pour capturer des photos dans un environnement sombre. Pour les selfies et les appels vidéo, il existe un appareil photo de 32 mégapixels avec une ouverture f / 2.0. Les autres fonctionnalités du Vivo V20 SE incluent la 4G LTE, le Wi-Fi, le Bluetooth 5.0, le GPS / A-GPS, la radio FM et un port USB Type-C pour le chargement.

Le téléphone comprend une batterie de 4100 mAh prenant en charge la solution de charge rapide FlashCharge de 33 W. Le Vivo V20 SE est livré avec un capteur d’empreintes digitales intégré pour la sécurité biométrique.