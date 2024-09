A lire aussi | Le gouvernement émet un avertissement de gravité élevée pour les utilisateurs d’iOS, iPadOS et macOS après le lancement de l’iPhone 16

Prix ​​​​du Samsung Galaxy S24 FE (attendu) :

Selon le leaker Steve Hemmerstoffer, le Galaxy S24 FE sera disponible à partir de 649 $ (environ ₹54 000) pour le modèle 128 Go, soit une augmentation de prix de 50 $ par rapport à l’année dernière. Pendant ce temps, la variante de stockage de 256 Go coûterait 709 $ (environ ₹(59 000).

Le S24 FE a déjà été repéré sur la liste de la FCC américaine et a également reçu la certification BIS, ce qui indique un lancement imminent en Inde. Des rapports suggèrent que le téléphone pourrait être mis en vente dans le monde entier la semaine prochaine.

Spécifications du Samsung Galaxy S24 FE (attendues) :

Le Samsung Galaxy S24 FE devrait arborer un écran AMOLED Full HD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 1900 nits et une protection Corning Gorilla Glass Victus+.

À lire aussi | Récapitulatif technologique hebdomadaire : l’iPhone 16 est en vente en Inde, Samsung travaille peut-être sur un téléphone enroulable et plus encore

Le téléphone devrait abriter le processeur Exynos 2400e basé sur un processus de 4 nm et pourrait être associé au GPU Xclipse 940. Il pourrait être livré avec 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage.

Côté optique, le S24 FE pourrait être doté d’un capteur principal de 50 MP avec OIS, d’un objectif ultra grand angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 8 MP avec objectif optique 3x. À l’avant, il pourrait y avoir un capteur selfie de 10 MP.

Le prochain téléphone Samsung fonctionnera probablement sous OneUI 6.1 basé sur Android 14 et sera doté d’un indice de protection IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Il devrait abriter une batterie de 4 565 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 25 W.

Alerte jalon !

Livemint arrive en tête des classements en tant que site d’actualités connaissant la croissance la plus rapide au monde 🌏 Cliquez ici pour en savoir plus.

3,6 millions d’Indiens nous ont rendu visite en une seule journée et nous ont choisis comme plate-forme incontestée de l’Inde pour les résultats des élections générales. Découvrez les dernières mises à jour ici!

Retrouvez toutes les actualités commerciales, technologiques, les événements d’actualité et les dernières mises à jour sur Live Mint. Téléchargez l’application Mint News pour obtenir les mises à jour quotidiennes du marché. Plus Moins

Publié le : 23 septembre 2024, 08:54 IST

Sujets qui pourraient vous intéresser