Le prix du Samsung Galaxy M32 fuit avant le lancement prévu

Le Samsung Galaxy M32 dont nous entendons parler depuis avril devrait être lancé en Inde au cours de la quatrième semaine de juin, rapporte Service d’information indo-asiatique (IANS) citant des sources de l’industrie.

IANS affirme également que le prix du Galaxy M32 en Inde sera compris entre 15 000 INR (205 $ / 170 €) et 20 000 INR (270 $ / 225 €) et corrobore les spécifications précédemment divulguées, y compris une caméra quad 48MP, une batterie de 6 000 mAh et un 6,4 » Écran FullHD+ Super AMOLED, qui aura une luminosité maximale de 800 nits et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Le reste des spécifications divulguées comprend le SoC Helio G85, Android 11, 4/6 Go de RAM, 64/128 Go de stockage et un tireur selfie de 20 MP.

La caméra principale 48MP à l’arrière sera rejointe par des unités ultralarges 8MP, macro 5MP et de profondeur 5MP. Et le images officielles partagé par Samsung révèle que le Galaxy M32 comportera un lecteur d’empreintes digitales latéral et sera disponible en trois couleurs – blanc, noir et bleu. Bien que le marché indien soit rumeur pour n’avoir que les deux derniers modèles.









Samsung Galaxy M32

La source