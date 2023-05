Le prix du Samsung Galaxy F54 en Inde fuit et il est plus élevé que prévu

Selon la rumeur, le Galaxy F54 de Samsung deviendrait officiel en Inde en avril, mais après cela, nous avons entendu dire qu’il serait lancé d’ici la fin de ce mois. Alors que cela se rapproche de plus en plus, de plus en plus de détails sur le combiné commencent à fuir.

Aujourd’hui, une pièce centrale du puzzle a été révélée par une source généralement fiable. Nous parlons de prix, qui serait de 35 999 INR pour la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Ce n’est pas le modèle de base – c’est-à-dire le moins cher -, remarquez. Celui-ci aura 128 Go de stockage, et on ne sait pas combien cela coûtera.

Le prix divulgué a cependant irrité beaucoup de gens sur Twitter, qui disent que les spécifications n’en valent pas la peine. Qu’en penses-tu? Faites le nous savoir dans les commentaires. Et en parlant de spécifications, voici la liste qui a été divulguée jusqu’à présent.

Le Galaxy F54 serait livré avec un écran tactile FHD + AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le SoC Exynos 1380 à la barre, 8 Go de RAM dans les deux versions de stockage, un système de caméra arrière triple (108 MP principal avec OIS, 8 MP ultra large et un capteur décoratif de 2 MP en quelque sorte – probablement macro), un vivaneau selfie de 32 MP et une batterie de 6 000 mAh avec prise en charge d’une charge filaire de 25 W. Il fonctionnera bien sûr sous Android 13, avec One UI 5.1 en plus.

