Le prix du Samsung Galaxy Buds2 en Europe dévoilé

Les prochains écouteurs Samsung Galaxy Buds2 TWS sont dans la rumeur depuis un certain temps déjà et les fuites elles-mêmes sont également assez étendues. Nous connaissons déjà la plupart des fonctionnalités ainsi que le design et les couleurs disponibles. Ce qui reste, c’est le prix.

Nous avons déjà eu des estimations de prix de diverses sources, mais c’est la première venant d’un média technologique avec une solide expérience en ce qui concerne ce type de choses. Si ses connexions internes sont correctes, le Galaxy Buds 2 coûtera environ 172,90 € TTC.

À l’heure actuelle, les Galaxy Buds Pro coûtent environ 130 à 140 €, mais ils ont demandé environ 230 € au lancement. Les Galaxy Buds+, qui peuvent être considérés comme les prédécesseurs, ont également été lancés à 170 €, il n’y aura donc pas de hausse des prix. Bien en dessous du prix des AirPods Pro d’Apple également. Et compte tenu du fait que les Buds2 offriront l’ANC, c’est une très bonne affaire.

La source (en allemand)