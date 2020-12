Le prix du Samsung Galaxy A31 en Inde a de nouveau été révisé. Actuellement, le smartphone se vend à 17 999 roupies pour la seule option de stockage 6 Go + 128 Go – une baisse de 2000 roupies par rapport à son prix antérieur. Le Galaxy A31 a été lancé en Inde en juin pour Rs 21 999, qui a reçu sa première réduction de prix en septembre. L’appareil est disponible dans les options de couleur Prism Crush Black, Prism Crush Blue et Prism Crush White.

Les clients peuvent acheter le Galaxy A31 avec la nouvelle tarification réduite via Amazon. Le site Web de Samsung India n’a pas encore reflété sa tarification révisée. Notamment, Amazon Inde propose des offres de vente telles qu’une offre d’échange d’une valeur allant jusqu’à Rs 12000 et 10% de réduction avec la carte de débit ICICI Bank sur les transactions EMI afin de réduire encore son prix. La plate-forme de commerce électronique propose également des EMI gratuits disponibles à partir de Rs 847 par mois. La réduction de prix sera introduite dans les magasins de détail, le Samsung Opera House et d’autres principaux portails hors ligne.

En termes de spécifications, le Samsung Galaxy A31 arbore un écran Infinity-U Super AMOLED de 6,4 pouces full-HD + (1 080 x 2400 pixels). Sous le capot, le téléphone contient le SoC octa-core MediaTek Helio P65, associé à 6 Go de RAM et à 128 Go de stockage extensible jusqu’à 512 Go avec une carte microSD. Il prend également en charge les cartes double SIM (nano) et dispose d’un emplacement dédié pour la carte microSD.

Son module de caméra arrière rectangulaire contient quatre caméras. La configuration de la caméra arrière comprend une caméra principale de 48 mégapixels, une caméra ultra grand angle de 8 mégapixels, un capteur de profondeur de 5 mégapixels et une caméra macro de 5 mégapixels. Pour les selfies et les appels vidéo, il y a un jeu de tir de 20 mégapixels à l’intérieur de l’encoche de la goutte d’eau. L’appareil photo principal du Galaxy A31 peut filmer des vidéos Full HD à 30 ips.

Les autres fonctionnalités du smartphone incluent 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth v5, GPS / A-GPS, prise casque 3,5 mm et NFC. Le Samsung Galaxy A31 contient une batterie de 5000 mAh prenant en charge une charge rapide de 15 W via le port USB Type-C. Il existe également un capteur d’empreintes digitales intégré pour l’authentification biométrique.