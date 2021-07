Le prix du Samsung Galaxy A22 5G en Inde dévoilé

Le téléphone 5G abordable de Samsung, le Galaxy A22 5G, est sur le point de faire ses débuts sur le sol indien après la sortie de son frère 4G dans le pays. En fait, l’A22 5G est déjà dans les rayons de la plupart des détaillants européens. Mais qu’en est-il de l’Inde ?

Eh bien, grâce à des sources internes liées à 91mobiles, nous savons maintenant à quoi s’attendre du modèle 5G en termes de prix et il devrait arriver courant août, vous laissant suffisamment de temps pour décider si le Galaxy A22 5G vous convient ou non. La variante de mémoire 6 Go/128 Go coûtera 19 999 INR (225 €) tandis que la version 8 Go de RAM demandera 21 999 INR (250 €).

Ce n’est pas si différent de la tarification européenne où l’A22 5G commence à environ 230 €. Et pour mettre les choses en perspective, le Galaxy A22 4G en Inde coûte 18 499 INR (210 €).

La source