Le prix du Samsung Galaxy A14 en Inde fuit

Samsung a initialement annoncé le Galaxy A14 – nous parlons ici de la version 4G uniquement – pour le marché malaisien en février, et maintenant il semble qu’il soit également sur le point d’être disponible en Inde.

Donc, dans cet esprit, vous vous demandez peut-être combien cela coûtera. Selon une nouvelle fuite, l’A14 4G sera vendu en Inde en deux configurations : avec 64 Go de stockage pour un prix catalogue de 13 999 INR et avec 128 Go de stockage pour un prix catalogue de 14 999 INR. Bien sûr, diverses offres feront baisser ces chiffres. Les deux itérations seront livrées avec 4 Go de RAM, la seule différence entre elles est la quantité de stockage et rien d’autre.

Le lancement du Galaxy A14 en Inde semble imminent à ce stade. Il est livré avec un écran tactile LCD de 6,6 pouces 1080×2408 60 Hz, le chipset MediaTek Helio G80, un appareil photo principal de 50 MP flanqué d’un ultra large de 5 MP et d’une macro de 2 MP, un snapper selfie de 13 MP et une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de Charge filaire 15W.

Il y a un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté intégré dans le bouton d’alimentation, et le téléphone exécute Android 13 avec One UI Core 5 – c’est la version simplifiée de la peau de Samsung qui est destinée au matériel bas de gamme. L’A14 est en plastique.

