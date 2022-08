Le prix du Samsung Galaxy A04 fuit aux côtés des spécifications complètes et des images officielles

Le prochain Galaxy A04 de Samsung fait le tour des rumeurs depuis un moment maintenant, ce qui signifie probablement qu’une annonce officielle n’est pas loin. Aujourd’hui, une source généralement fiable a révélé que Samsung demandera 169 € pour l’appareil lors de son lancement en Europe.

Alors, qu’est-ce que vous obtenez pour cette somme d’argent? Heureusement, la même source a également partagé une liste de spécifications assez complète, ainsi que les images officielles que vous pouvez voir ci-dessous.













Samsung Galaxy A04s en blanc

Le Galaxy A04s arriverait avec un écran tactile LCD PLS de 6,5 pouces 720 x 1600 avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité maximale de 400 nits, le SoC Samsung Exynos 850 à la barre, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage extensible, un 50 MP Caméra arrière principale f/1.8, ainsi que deux capteurs de 2 MP, un pour les macros et un pour la détection de profondeur. Pour les selfies, il y a un jeu de tir 5 MP f/2.2.













Samsung Galaxy A04s en noir

La batterie de 5 000 mAh du téléphone se charge jusqu’à 15 W via USB-C, mais vous n’obtiendrez aucun chargeur dans la boîte et bien sûr, à ce prix, il n’y a aucune trace de charge sans fil non plus. Le A04s dispose cependant d’une prise casque 3,5 mm. Il sera proposé en blanc, noir et vert foncé et exécutera Android 12 sous l’interface utilisateur One de Samsung.













Samsung Galaxy A04s en vert

Maintenant que presque tous les détails à ce sujet ont été révélés, il ne reste plus à Samsung qu’à le rendre officiel.

La source (en allemand)