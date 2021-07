Le prix du Redmi Note 10T 5G en Inde fuit

La sous-marque de Xiaomi, Redmi, va de l’avant avec le lancement du Note 10T 5G en Inde le 20 juillet. Si ce téléphone vous semble familier, c’est parce qu’il s’agit d’un Redmi Note 10 5G renommé. Pourquoi il était nécessaire d’ajouter au hasard la lettre « T » pour le marché indien nous dépasse.

Quoi qu’il en soit, cela arrive, et comme nous connaissons déjà les spécifications, vous serez peut-être très intéressé de savoir combien cela va coûter. C’est là qu’une nouvelle rumeur arrive aujourd’hui et clarifie l’air. Apparemment, il n’y aura qu’une seule version du Redmi Note 10T 5G proposée, et celle-ci aura 4 Go de RAM et 128 Go de stockage intégré.

Il coûtera 14 999 INR (200 $ ou 170 € aux taux de change actuels), et comme d’habitude, il pourrait y avoir des offres de lancement pour sa première vente – alors gardez un œil sur le 20 juillet et nous vous ferons savoir exactement ce que ces sont.

Le Redmi Note 10T 5G devrait arborer un écran tactile LCD 6,5″ 1080×2400 90 Hz, le chipset MediaTek Dimensity 700 5G à la barre, une caméra arrière principale de 48 MP flanquée d’une caméra macro de 2 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP, un 8 Snapper selfie MP et une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 18 W. Il devrait fonctionner sous Android 11 sous MIUI 12 ou 12.5.

La source