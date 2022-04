Le prix du Realme 9 5G en Europe fuit

En mars, Realme a ajouté trois nouveaux membres à sa série numérotée d’appareils de milieu de gamme, le Realme 9 5G étant l’un d’entre eux. On dit maintenant que ce téléphone arrivera bientôt en Europe, et en préparation de cela, certains détaillants ont mis en place des listes pour cela. Une de ces listes a été divulguée aujourd’hui, et elle allègue que le téléphone coûtera 278 €, taxes incluses, pour la version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

On ne sait pas s’il y aura d’autres combos RAM/stockage sur le continent, car il s’agit d’un étrange compromis entre les deux options que vous obtenez en Inde – 4/64 Go et 6/128 Go. Quoi qu’il en soit, la liste mentionne également que le combiné est habillé en noir, et encore une fois, il est incertain si le blanc fera le voyage vers l’Europe à ses côtés ou non.

Étant donné que ces listes de détaillants commencent à augmenter, nous supposons que le lancement officiel du Realme 9 5G sur le continent ne peut pas être dans plus de quelques semaines, et nous vous informerons évidemment lorsque nous en saurons plus. .

En attendant, récapitulons quelques spécifications : le Realme 9 5G est livré avec un écran tactile LCD de 6,5 pouces 1080×2400 90 Hz, le chipset MediaTek Dimensity 810, une configuration de triple caméra arrière (48 MP principal, 2 MP macro, capteur de profondeur 2 MP) , un vivaneau selfie de 16 MP et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 18 W.

