Le prix du plan étudiant NFL Sunday Ticket sur YouTube est incroyable

Dans le cadre d’une annonce de type suppression de fonctionnalités la semaine dernière concernant les fonctionnalités à venir de l’expérience NFL sur YouTube et YouTube TV, Google a annoncé qu’il proposerait bientôt un plan étudiant pour NFL Sunday Ticket. Parce que la saison est presque à nos portes, ils n’ont pas eu beaucoup de temps avant de devoir la rendre officielle, alors aujourd’hui, ils semblent avoir fait exactement cela.

Le Plan étudiant NFL Sunday Ticket pour YouTube a été révélé et son prix est plutôt intéressant. Si vous êtes un étudiant inscrit dans un collège ou une université accréditée, préparez-vous à économiser des centaines de dollars sur Sunday Ticket par rapport à tous les autres.

Une fois le plan en ligne (nous ne le voyons pas encore), Le plan étudiant NFL Sunday Ticket coûtera 109 $ pour toute la saison. De plus, il peut être associé à NFL RedZone pour 10 $ de plus.

À titre de comparaison, le NFL Sunday Ticket pour les non-étudiants coûte au moins 399 $, et il s’agit d’un prix promotionnel pour cette première année. Si vous souhaitez ajouter RedZone, vous paierez alors 439 $. Étudiants, qui ont souvent un budget strict, vous envisagez une économie de 290 $ sur le Sunday Ticket, et encore plus si vous souhaitez également RedZone.

En gardant à l’esprit le prix, comprenez que le forfait étudiant n’est pas le même que le forfait non-étudiant. Voici exactement ce que vous obtenez avec le colis, selon cette page d’assistance:

Regardez les matchs de la saison régulière du dimanche après-midi diffusés sur CBS et FOX sur des chaînes non disponibles dans votre région. Donc, si vous êtes un fan des New England Patriots vivant à Chicago, vous pouvez regarder tous les matchs des « Pats » du dimanche qui ne sont pas diffusés sur les réseaux de votre marché local.

Les matchs de pré-saison, les matchs d’après-saison et les matchs diffusés localement et nationalement ne sont pas inclus avec le NFL Sunday Ticket.

Les forfaits étudiants n’incluent pas le partage familial et n’incluent qu’un seul appareil connecté et un flux simultané à la fois.

Cette dernière puce va décevoir beaucoup d’entre vous, car il s’agit essentiellement d’une option à flux unique. Google explique que ce plan n’est « destiné qu’à des étudiants individuels », et non à une famille entière. Si vous souhaitez bénéficier de l’action multi-flux, vous devrez payer pour le service complet.

Qui est éligible au plan étudiant NFL Sunday Ticket ? Voici les quelques restrictions :

Être âgé de 18 ans ou plus.

Être inscrit en tant qu’étudiant dans un collège ou une université accréditée.

Soyez vérifié en tant qu’étudiant par SheerID.

Pour vous inscrire, vous vous dirigerez vers le youtube.com/nfl », appuyez sur le bouton « Obtenir un billet NFL dimanche », puis recherchez une option intitulée « Les étudiants éligibles peuvent économiser avec un forfait étudiant ». Nous ne le voyons pas actuellement, mais supposons qu’il sera mis en ligne sous peu.

Une fois abonné, vous accéderez à votre forfait et à vos jeux via YouTube en tant que chaîne YouTube Primetime.

