Le prix du Pixel 8 Pro chute avant le Black Friday sur Amazon, bien inférieur au Prime Day

Le Google Pixel 8 Pro fait la une des journaux sur Amazon avec une excellente offre anticipée du Black Friday : à seulement 718 $ de moins que son prix de détail initial de 999 $, cette offre représente une économie massive d’environ 280 $. Ce qui rend cette offre encore plus attrayante, c’est qu’elle est accessible à tous, pas seulement aux membres d’Amazon Prime, quelques semaines seulement avant le Black Friday.

Voir sur Amazon

Pourquoi choisir un Pixel 8 Pro ?

Alimenté par la puce Tensor G3 avancée de Google, le Pixel 8 Pro offre des performances fluides et une suite de fonctionnalités basées sur l’IA qui améliorent l’expérience utilisateur. L’appareil dispose d’un superbe écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution de 1344 x 2992 pixels et un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz afin que vous obteniez des visuels éclatants, que vous diffusiez vos émissions préférées ou que vous parcouriez les réseaux sociaux.

Le Pixel 8 Pro est également très célèbre pour son système de caméra exceptionnel : il comprend une configuration à trois caméras avec un capteur principal de 50 MP, un objectif ultra grand-angle de 48 MP et un téléobjectif de 48 MP capable d’un zoom optique 5x. Cette combinaison vous permet de capturer de superbes photos dans diverses conditions d’éclairage. Les capacités de photographie informatique de la série Pixel sont bien connues et le Pixel 8 Pro atteint de nouveaux sommets avec des fonctionnalités telles que Magic Editor et Best Take. C’est probablement l’un des meilleurs photophones disponibles actuellement, surtout à ce niveau de prix.

Au-delà de ses capacités d’appareil photo, le Pixel 8 Pro offre une pure expérience Android : en tant qu’appareil phare de Google, il reçoit des mises à jour et des correctifs de sécurité en temps opportun directement depuis la source afin que vous ayez toujours accès aux dernières fonctionnalités. Google s’est engagé à fournir sept ans de mises à jour logicielles pour la série Pixel 8, ce qui signifie que votre investissement restera pertinent et sécurisé pour les années à venir.

Le Pixel 8 Pro dispose d’une batterie robuste de 5 050 mAh qui est également un autre point fort : elle tient facilement toute la journée même en cas d’utilisation intensive (et elle peut facilement aller jusqu’à deux jours avec une utilisation régulière). L’appareil prend également en charge les options de charge rapide et de charge sans fil.

Avec cette première offre du Black Friday sur le Pixel 8 Pro à 718 $—un prix encore inférieur à celui proposé lors du Prime Day d’octobre— il n’y a jamais eu de meilleur moment pour mettre à niveau votre smartphone. Comme les stocks peuvent être limités en raison de la forte demande pendant cette période promotionnelle, vous devez agir rapidement pour conclure cette offre avant qu’elle ne soit épuisée.

Voir sur Amazon