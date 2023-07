Le prix du Pixel 7 Pro atteint un nouveau plancher fou de 649 $

C’est payant d’être patient. Dans le cas du Pixel 7 Pro, qui était auparavant en vente à 100 $ de réduction, est maintenant en vente à 250 $ de réduction, ce qui porte votre total à seulement 649 $ pour le meilleur appareil de Google. C’est une très, très bonne affaire.

Pour toute personne curieuse de savoir si l’achat du Pixel 7 Pro est une bonne idée avec la gamme Pixel 8 entrant dans quelques mois, dans ce cas, c’est un achat sûr. Vous économisez suffisamment d’argent pour justifier la dépense, mais si vous n’êtes pas quelqu’un qui a besoin du jouet le plus récent et le plus brillant du marché, tout ira bien. C’est un super téléphone avec un appareil photo incroyable et encore beaucoup de mises à jour logicielles à venir.

Si le Pixel 8 Pro sort et s’avère être le meilleur téléphone Google de tous les temps, vous serez prêt avec votre Pixel 7 Pro à prix réduit en tant qu’appareil d’échange solide. A nos yeux, c’est du gagnant-gagnant.

Pour profiter de ce prix de 649 $, suivez le lien ci-dessous.