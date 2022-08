Le prix du pétrole tombe en dessous de 90 dollars pour la première fois depuis l’invasion de l’Ukraine

Le prix du baril de pétrole est tombé jeudi à son plus bas niveau depuis février, alors que les investisseurs réagissent aux craintes croissantes qu’une récession imminente ne réduise considérablement la demande d’énergie.

Un baril de West Texas Intermediate changeait de mains à moins de 88 dollars le baril à un moment donné jeudi, un niveau auquel il ne s’est pas échangé depuis début février

C’était avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a poussé les prix du pétrole à leur plus haut niveau depuis des années par crainte d’une guerre plus large et a envoyé les pays se démener pour remplacer le brut russe sanctionné.

Après avoir culminé à près de 140 dollars le baril en mars, le pétrole n’a cessé de baisser depuis, mais la vente de jeudi a été déclenchée par de nouvelles données en provenance des États-Unis montrant que les Américains conduisent moins cet été qu’il y a deux ans, en 2020. blocages pandémiques.

REGARDER | Pourquoi les prix élevés de l’essence obligent à repenser les plans de conduite estivale : Les prix de l’essence ont repensé les voyages en voiture d’été Avec les prix élevés de l’essence à travers le pays, certains Canadiens revoient leurs plans de voyage estival et restent plus près de chez eux.

Rory Johnston, fondateur de Commodity Context, affirme que les prix du gaz tentent toujours de se stabiliser après la flambée sans précédent de la demande observée plus tôt cette année.

“Pendant une grande partie de l’été, les prix de l’essence ont augmenté de plus en plus et les gens ont fait des réserves parce qu’ils ne savaient pas jusqu’où cela allait monter”, a-t-il déclaré dans une interview. “Maintenant, c’est inversé et les prix chutent très rapidement.”

L’essence est l’une des principales utilisations du pétrole, de sorte que les prix du brut baissent tout comme ils le sont à la pompe à essence. Mais le pétrole est également entraîné à la baisse alors que de plus en plus de données économiques suggèrent que l’économie mondiale ralentit et pourrait entrer en récession, ce qui réduira la demande d’énergie.

“Ce que nous voyons, c’est certainement que l’ensemble du marché pétrolier s’évanouit face à certaines de ces préoccupations”, a déclaré Johnston.

L’OPEP va augmenter sa production

Martin Pelletier, gestionnaire de portefeuille chez Wellington-Altus Private Counsel, dit qu’il y a des raisons valables de s’inquiéter d’une récession, mais en fin de compte, il pense que les perspectives sont plus susceptibles de surprendre à la hausse qu’à la baisse.

Il a noté que cette semaine, le cartel pétrolier OPEP a accepté d’augmenter sa production de 100 000 barils par jour, ce qu’il n’aurait pas fait s’il pensait que le marché était sur le point de plonger.

“L’OPEP a une très bonne compréhension des marchés mondiaux du pétrole, ils augmentent en fait leur prix et leur production”, a-t-il déclaré dans une interview. “Mais ce chiffre de 90 dollars a soulevé des inquiétudes quant à la direction du pétrole d’ici.”

Johnston dit que la chute actuelle du pétrole peut être considérée comme une bonne ou une mauvaise nouvelle, selon votre point de vue.

“La doublure argentée est certainement l’essence moins chère [but] le nuage d’orage de l’autre côté de cette doublure est potentiellement une baisse des prix du gaz parce que l’économie s’affaiblit.”