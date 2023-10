Le prix du pétrole bondit de 5% alors que l’attaque contre Israël suscite des craintes d’escalade

Les prix du pétrole ont bondi et les marchés boursiers du monde entier se sont effondrés après que les attaques meurtrières du Hamas depuis la bande de Gaza ont incité Israël à déclarer la guerre.

Le prix du baril de pétrole West Texas Intermediate a bondi de près de 5 dollars pour atteindre plus de 86 dollars américains le baril lundi, principalement en raison des craintes que la situation volatile ne prenne au piège davantage de pays de la région. Israël est un producteur de pétrole marginal, mais les pays voisins du Moyen-Orient sont d’importants fournisseurs.

« Même si les fondamentaux pétroliers n’ont pas changé depuis ces attaques, cela ne veut pas dire qu’ils ne changeront pas », a déclaré Warren Patterson, responsable de la stratégie matières premières de la banque néerlandaise ING. « Il y a des informations selon lesquelles l’Iran a aidé le Hamas à planifier les attaques et lui a donné le feu vert. Si cela s’avère vrai, nous pourrions voir les États-Unis, un allié d’Israël, adopter une position plus dure contre l’Iran, ce qui pourrait finalement conduire à une réduction de l’approvisionnement en pétrole.

La Bourse de Toronto était fermée lundi pour les vacances de Thanksgiving, et la plupart des grands marchés asiatiques sont également fermés. Mais la Bourse de New York sera ouverte et les premiers signes laissent présager une journée difficile.

Des indices de référence comme le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 sont en passe de baisser, les actions qui pourraient être affectées par la guerre étant celles qui évoluent le plus.

Les actions des fabricants d’armes et des entrepreneurs militaires ont bondi : Northrop Grumman et RTX ont chacun augmenté de 3,6 pour cent tandis que Lockheed Martin a bondi de 4,6 pour cent.

Les actions des sociétés de voyages et de loisirs, telles que les compagnies aériennes et les navires de croisière, ont chuté. American, United et Delta ont suspendu leurs services vers Israël alors que le Département d’État américain a émis des avis aux voyageurs pour la région, invoquant un potentiel de terrorisme et de troubles civils.

Le principal indice boursier de Tel Aviv a baissé de 0,4 pour cent. Il a clôturé en baisse de 6,5 pour cent dimanche, après les attentats. Lundi matin, la Banque centrale d’Israël a annoncé qu’elle vendrait jusqu’à 30 milliards de dollars américains de devises pour soutenir le shekel, qui est tombé à son plus bas niveau depuis huit ans.

Plus à venir.