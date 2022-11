Le prix du pétrole américain au plus bas depuis près d’un an, le gaz en baisse de 6% en un mois

Londres

Les prix du pétrole américain sont tombés à leur plus bas niveau depuis décembre 2021, craignant que les protestations en Chine contre les blocages de Covid-19 ne fassent baisser la demande.

Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate, la référence américaine, ont chuté de 2,7 % lundi pour s’échanger à près de 74 dollars le baril, un niveau atteint pour la dernière fois en décembre 2021. Les contrats à terme sur le brut Brent, la référence mondiale, ont chuté de 2,9 % pour s’échanger à près de 81 dollars le baril. baril. C’est son plus bas niveau depuis janvier.

Les prix mondiaux du pétrole ont chuté d’environ 35 % depuis juin, car les restrictions strictes contre les coronavirus en Chine ont maintenu la demande faible, et comme certaines des principales économies mondiales ont signalé qu’elles se dirigeaient vers une récession.

Cela a contribué à faire baisser les prix de l’essence pour les conducteurs américains.

Le coût moyen national d’un gallon d’essence est maintenant de 3,55 $, en baisse de 0,3 % par rapport à il y a un jour et de 5,7 % par rapport au mois dernier, selon l’AAA. Les prix du pétrole brut sont le principal moteur des prix de l’essence aux États-Unis, selon l’Energy Information Administration.

Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Chine ce week-end dans une rare série de manifestations contre la stratégie zéro-Covid du pays.

L’un des déclencheurs de la manifestation a été l’incendie meurtrier d’un appartement dans la région du Xinjiang. Des vidéos de l’incident semblaient montrer que les mesures de verrouillage avaient retardé l’accès des pompiers aux victimes.

Les prix mondiaux du pétrole ont chuté malgré le fait que le groupe OPEP+ des principaux producteurs de pétrole a réduit sa production de 2 millions de barils par jour à partir de ce mois-ci, sa plus forte réduction depuis le début de la pandémie. L’OPEP+ doit se réunir à nouveau dimanche.

La chute des prix du carburant a soulagé des millions de ménages et d’entreprises dans le monde qui ont du mal à payer des factures d’énergie en hausse depuis que la Russie a envahi l’Ukraine fin février.

Mais les marchés restent nerveux alors que l’Occident tente de s’entendre sur un prix plafond pour le pétrole russe. Les principales économies développées sont se quereller sur le niveau du plafond, qui vise à limiter les revenus de Moscou sans perturber gravement l’approvisionnement mondial en pétrole.

Les médias ont rapporté la semaine dernière que le pétrole russe pourrait être plafonné entre 65 et 70 dollars le baril, proche de son prix actuel sur le marché. Pourtant, ce niveau infligerait une douleur minimale à la Russie.

Mais si les puissances occidentales décident de fixer le prix plus bas, cela pourrait enflammer la crise énergétique mondiale, en particulier si la Russie riposte. Moscou pourrait décider de réduire sa production plus que prévu, faisant monter les prix et alimentant l’inflation mondiale.

“Cela semble de plus en plus susceptible d’être fait à un niveau qui n’entrave pas particulièrement la capacité de la Russie à vendre du brut – ce qui contribue à la chute des prix du pétrole – ou à mettre ses acheteurs dans une position inconfortable”, a déclaré Craig Erlam, analyste principal des marchés chez Oanda, a écrit dans une note du lundi.

La limite de prix doit entrer en vigueur le 5 décembre, le même jour que l’embargo de l’Union européenne sur les importations maritimes de pétrole brut russe entre en vigueur.

Les analystes de la Deutsche Bank ont ​​déclaré lundi qu’ils s’attendaient à ce que l’embargo de l’UE crée un “risque d’approvisionnement modéré” entre janvier et mars de l’année prochaine, même si l’impact serait probablement “atténué par l’intérêt personnel de la Russie à maximiser ses revenus d’exportation”.

— Julia Horowitz et Jessie Yeung ont contribué au reportage.