Le prix du pack PS5 Slim 30e anniversaire de PlayStation révélé : voici ce que cela vous coûtera – Sony Gr (NYSE:SONY)

Pour célébrer le 30e anniversaire de la PlayStation, Groupe Sony Corp. SONY a dévoilé de nouvelles versions en édition limitée de la PS5 et de ses accessoires, marquant un clin d’œil nostalgique à la PlayStation originale lancée le 3 décembre 1994.

Des fuites provenant d’un initié fiable, Billbil-kun, auraient savant le prix du très attendu pack PS5 Slim 30e anniversaire et du contrôleur DualSense.

Selon certaines informations, Sony fixerait le prix du pack PlayStation 5 Slim 30e anniversaire à 499,99 $ aux États-Unis, 519,99 euros en Europe et 449,99 livres au Royaume-Uni.

Sony prévoit de vendre la manette DualSense commémorative pour 79,99 $, avec des prix estimés à 79,99 euros en Europe et 69,99 livres au Royaume-Uni.

Ces prix correspondent au coût du contrôleur DualSense Astro Bot récemment sorti par Sony, ce qui fait du contrôleur en édition limitée un ajout tentant pour les collectionneurs.

Design nostalgique et disponibilité limitée

La gamme 30e anniversaire de Sony intègre la palette de couleurs emblématique de la PlayStation originale dans ses derniers modèles PS5, un choix de conception qui a suscité l’enthousiasme au sein de la communauté des joueurs.

La collection 30e anniversaire comprend à la fois la PS5 Digital Edition et la très attendue PS5 Pro, avec une édition limitée à 12 300 unités pour le modèle Pro. Chaque unité comportera une numérotation gravée pour commémorer la date de lancement historique de la PlayStation, le 3 décembre 1994.

Le pack PlayStation 5 Digital Edition – 30th Anniversary Limited Edition propose un SSD de 1 To et comprend un contrôleur DualSense assorti et un couvercle de console pour lecteur de disque (vendu séparément).

D’autres objets de collection incluent un boîtier de connecteur de câble de style contrôleur PlayStation nostalgique, quatre serre-câbles en forme de PlayStation, une affiche PlayStation en édition limitée (l’un des 30 modèles) et un autocollant et un trombone commémoratifs PlayStation.

Sony exhorte les fans à agir rapidement, confirmant qu’il ne produira que 12 300 unités de la collection 30e anniversaire.

Les fans de PlayStation réagissent aux prix de la PS5 Pro

L’annonce de la PS5 Pro 30th Anniversary Edition a suscité des réactions mitigées, notamment en ce qui concerne son prix élevé de 700 $.

La console n’inclut pas de lecteur de disque, ce qui a surpris certains fans. sondages Une étude menée par IGN a suggéré que seulement 10 à 15 % des passionnés de PlayStation prévoyaient d’acheter la PS5 Pro, citant principalement le coût élevé comme un élément dissuasif.

