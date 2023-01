Le prix du Oppo Reno8 T révélé avant l’annonce du 8 février

Le Reno8 T d’Oppo a beaucoup fuité ces dernières semaines, et hier nous avons enfin découvert quand son annonce aura lieu : le 8 février, au moins pour les Philippines.

Maintenant, également des Philippines, nous avons le prix du prochain appareil à discuter, comme cela a été révélé par une publicité Facebook pour un magasin physique à Quezon City.

Selon la liste, qui montre plusieurs boîtiers Reno8 T prêts à être vendus aux clients, le téléphone sera au prix de 18 999 PHP, ce qui équivaut actuellement à 348 $ et 320 €, respectivement.

En raison de l’absence de marque 5G visible sur la boîte, nous supposons qu’il s’agit du modèle 4G uniquement. Pour cette somme d’argent, vous obtenez apparemment 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, bien qu’une itération avec 128 Go soit également en préparation, semble-t-il. La liste parle également du combiné doté d’un écran tactile AMOLED de 6,43 pouces, d’un appareil photo “Microlens” à zoom 40x et d’un “appareil photo portrait” de 100 MP, quoi que cela soit censé signifier.

La batterie devrait être de 5 000 mAh, avec prise en charge d’une charge filaire rapide de 33 W. Deux coloris seront disponibles : noir et orange, ce dernier avec un aspect simili cuir. Le Reno8 T exécuterait ColorOS 13, en plus d’Android 13. Aux Philippines, si vous pré-commandez l’un d’entre eux, vous obtiendrez une paire gratuite d’écouteurs Enco Buds2 TWS d’Oppo.

Selon les fuites, rumeurs et spéculations passées, le Reno8 T uniquement 4G sera alimenté par le SoC Helio G99 de MediaTek, tandis que le modèle 5G recevra le Snapdragon 695 de Qualcomm.

Source