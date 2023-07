Le prix du Oppo K11 confirmé alors que des fuites de tirs en direct sont en ligne

L’Oppo K11 est juste au coin de la rue et le téléphone est apparu à plusieurs endroits au cours du week-end. Le téléphone Oppo PJC110 est apparu sur Geekbench, révélant un chipset Snapdragon 782G et 12 Go de RAM, mais nous le savions déjà grâce à une liste TENAA.

La nouvelle information provient du président d’Oppo China, Bobee Liu, qui a déclaré que les midrangers autour de 2 000 CNY devraient désormais être équipés d’un appareil photo phare, ce qui signifie que le K11 aura un capteur IMX890 de 50 MP. L’information est arrivée quelques heures seulement après qu’une photo divulguée du téléphone a révélé une configuration à trois caméras.

Le nouvel Oppo K11 pourrait n’être qu’un nouveau nom pour le smartphone OnePlus Nord CE 3 récemment annoncé, car ils partagent tous les deux le même chipset et le même capteur d’appareil photo. Ce qui est différent, c’est la charge rapide de 100 W sur l’Oppo, contre 80 W sur le Nord CE 3, ce qui pourrait être dû à des procédures différentes pour certifier la sécurité de SuperVOOC.

La série Oppo K est peut-être exclusive à la Chine, mais le K11x moins cher est déjà arrivé sur la scène internationale en tant que OnePlus Nord CE 3 Lite abordable, confirmant à peu près que le K11 est bien le Nord CE 3 pour les utilisateurs domestiques.

