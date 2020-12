Le prix du smartphone Nokia C3 en Inde a maintenant été révisé pour les deux options de stockage. Actuellement, la variante de base Nokia C3 qui est livrée avec 2 Go de RAM + 16 Go de stockage se vend au prix de 6 999 Rs tandis que son option de stockage 3 Go de RAM + 32 Go est disponible pour 7 999 Rs. Les deux variantes de stockage sont disponibles dans les options de couleur bleu nordique et sable. Le smartphone économique Nokia C3 qui a été lancé en août de cette année est livré avec un SoC Unisoc SC9863A octa-core, un appareil photo principal de 8 mégapixels et une batterie de 3040 mAh.

L’évolution de la révision des prix du Nokia C3 a été mise en évidence pour la première fois par le détaillant basé à Mumbai, Mahesh Telecom. Le titulaire de la licence de la marque Nokia Mobile, HMD Global, a également confirmé la mise à jour de Gadgets 360. Les clients peuvent acheter le téléphone à petit budget Nokia C3 via le site Web de Nokia India ou les principaux détaillants en ligne tels que Flipkart. Pour rappel, le téléphone était livré avec des prix de 7 499 Rs et 8 999 Rs pour les options de stockage 2 Go + 16 Go et 3 Go + 32 Go, respectivement en août.

En termes de spécifications, le Nokia C3 dispose d’un écran IPS de résolution HD + de 5,99 pouces (720x 1600 pixels) avec une encoche en forme de goutte d’eau. Sous le capot, il contient le SoC octa-core Unisoc SC9863A, ainsi que jusqu’à 3 Go de RAM. Il fonctionne sur Android 10 prêt à l’emploi et prend en charge les cartes double SIM. Il est livré avec un seul appareil photo de 8 mégapixels à l’arrière avec un objectif f / 2.0 accompagné d’un flash LED. Pour les selfies et les appels vidéo, il existe un appareil photo de 5 mégapixels avec une ouverture f / 2,4. Il existe également une batterie de 3040 mAh qui offrirait jusqu’à 16,5 jours de veille sur une seule charge, ainsi qu’un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière et un bouton Google Assistant dédié.

Les options de connectivité du Nokia C3 incluent la 4G LTE, le Wi-Fi, le Bluetooth 4.2, le GPS / A-GPS, la radio FM, le micro USB et une prise casque 3,5 mm. Le téléphone se charge via un port Micro-USB et pèse 184,5 grammes.