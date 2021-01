Nous avons déjà vu de nombreuses fuites pour le prochain V40 5G d’Honor et les dernières informations concernent le prix du téléphone. Selon les dernières informations, le prix de départ de la version 8/128 Go sera de 3 999 CNY (615 $). Cela a été confirmé par une fuite de liste d’inventaire de fournisseurs de téléphones ainsi que par l’avant d’un magasin Huawei en Chine.







En outre, Honor a déclaré que le V40 serait livré avec un moteur d’accélération GPU Turbo X pour les jeux. Les détails les plus fins sur le fonctionnement de cette fonctionnalité et ce qu’elle fait ont été laissés de côté. Nous savons que le Honor V40 sera livré avec un écran OLED de 6,72 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un chipset Dimensity 1000+ à la barre et une configuration à quatre caméras avec un tireur principal de 50MP. Le téléphone prend en charge une charge filaire de 66 W et sans fil de 55 W.





Le V40 doit être lancé le 22 janvier et sera également le premier téléphone d’Honor depuis qu’il a été vendu par Huawei à un consortium dirigé par Shenzhen Zhixin New Information Technology.

