Le prix du Galaxy S24 FE a fuité aux États-Unis et il est plus élevé

Selon de nouvelles fuites, le prochain Galaxy S24 FE de Samsung sera plus cher même s’il ne ressemble pas vraiment à une mise à niveau.

Le Galaxy S24 FE de Samsung a fuité à quelques reprises jusqu’à présent, avec un design qui semble pratiquement identique au Galaxy S23 FE (et au Galaxy S23 et au Galaxy S24), un écran plus grand et une puce Exynos qui serait utilisée dans toutes les régions, y compris aux États-Unis.

Selon SmartPrixle Galaxy S24 FE verra son prix augmenter sur le marché américain à un prix de départ de 649 $.

Si cela est vrai, cela représenterait une augmentation de prix de 20 $, car le Galaxy S23 FE commençait à 629 $ pour les variantes non-opérateurs (même s’il était initialement annoncé à 599 $). Cela concernerait le modèle 128 Go, tandis que l’option 256 Go coûterait 709 $.

Ce n’est pas aussi fou que prévu au vu d’autres fuites récentes basées sur les prix internationaux, qui semblent être encore plus élevés.

Ce prix plus élevé s’explique toutefois par le fait que le Galaxy S24 FE abandonne la puce Snapdragon du modèle de l’année dernière pour un Exynos 2400e, une version sous-cadencée de l’Exynos 2400 classique. Ce nouvel appareil aurait également la même configuration d’appareil photo composée d’un capteur principal de 50 MP, d’un ultra-large de 12 MP et d’un téléobjectif 3x de 8 MP. La batterie serait de 4 600 mAh tandis que l’appareil adopterait la politique de mise à jour de 7 ans que l’on trouve sur le Galaxy S24 et le Galaxy Z Fold 6/Flip 6.

