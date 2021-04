Dogecoin, la crypto-monnaie créée comme une parodie, s’avère de plus en plus précieuse – pour le moment.

Le prix du Dogecoin a bondi au-dessus de 30 cents vendredi. selon le bureau de change numérique Coinbase. C’est plus du double de sa valeur mercredi, lorsque Dogecoin (prononcé « doh-j ») a atteint 13 cents.

Dogecoin a grimpé de 400% au cours des sept derniers jours et de plus de 5000% depuis le début de l’année. La valeur marchande de Dogecoin s’élève désormais à 44 milliards de dollars, selon CoinGecko, un site de données sur le marché de la cryptographie.

Le « memecoin » a été créé en 2013 comme une blague se moquant de la flambée des pièces numériques telles que le bitcoin, explique le site d’informations sur les crypto-monnaies Coindesk. Dogecoin a été inspiré par le populaire meme Doge, qui offre l’image d’un Shiba Inu regardant de côté la caméra avec des sourcils levés, selon le site Web Know Your Meme.

La montée en flèche de la popularité des soi-disant «memecoins» comme Dogecoin fait suite à un récent boom du commerce de détail pendant la pandémie de coronavirus alors que de plus en plus de personnes travaillaient en ligne, suscitant l’intérêt pour les «stocks de meme» comme GameStop.

Le détaillant de jeux vidéo a pris d’assaut Wall Street en janvier après qu’un groupe d’investisseurs à petite poche sur Reddit ait déclenché une courte pression historique où ils ont fait grimper le cours des actions comme GameStop, AMC et plusieurs autres actions.

Conseils techniques:5 nouvelles astuces Windows 10 que vous souhaiteriez connaître avant maintenant

Prêt pour un téléviseur enroulable?:Les consommateurs peuvent « demander à acheter » le téléviseur OLED enroulable de LG aux États-Unis

Alors, qu’est-ce qui explique la flambée de Dogecoin?

L’intérêt pour la crypto-monnaie a bondi la semaine dernière alors que Coinbase, qui a commencé à se négocier publiquement lors d’un premier blockbuster sur la bourse du Nasdaq mercredi, a propulsé l’intérêt pour les actifs numériques.

Il a été considéré comme un événement marquant pour l’industrie de la crypto-monnaie. Coinbase, qui valait brièvement jusqu’à 100 milliards de dollars à ses débuts, a terminé sa première journée avec un cours de bourse de 328,28 dollars et une valeur marchande de 85,78 milliards de dollars.

La liste a attiré un regain d’intérêt sur les crypto-monnaies, les plus échangées telles que le trading de bitcoin et d’éther à des niveaux sans précédent. Jeudi, le bitcoin a éclipsé 64000 dollars et l’éther a brièvement dépassé 2500 dollars pour la première fois vendredi.

Mais la liste Coinbase a également attiré de nouveaux commerçants de détail vers des pièces plus petites et moins chères comme Dogecoin. En fait, le rassemblement de Dogecoin est venu même si Coinbase ne proposait pas de l’échanger.

Dogecoin a surfé sur une vague similaire dirigée par Reddit que des actions comme GameStop et AMC ces derniers mois, accélérée par une série de tweets du milliardaire technologique Elon Musk, qui pompait la crypto-monnaie.

La dernière augmentation de Dogecoin intervient après que le PDG de Tesla a déclaré « Doge aboyait à la lune » dans un tweet jeudi. Il a également partagé une photo d’un tableau intitulé « Le chien qui aboie sur la lune » de l’artiste espagnol Joan Miró.

Musk, qui compte plus de 51 millions d’abonnés sur Twitter, a poussé les commerçants à la frénésie en mentionnant parfois Dogecoin.

En février, une série de tweets du milliardaire de la technologie avait brièvement envoyé le dogecoin en hausse de plus de 50%.

« Dogecoin est la crypto du peuple », avait-il tweeté à l’époque.

Certes, la forte hausse de Dogecoin a fait craindre une éventuelle bulle sur le marché de la crypto-monnaie, préviennent certains analystes.

Le Bitcoin, qui a plus que doublé depuis le début de 2021, est considéré comme une bulle spéculative pour certains investisseurs. Environ 74% des personnes interrogées dans le dernier rapport des gestionnaires de fonds mondiaux de Bank of America ont déclaré que la pièce numérique la plus populaire au monde était une bulle.

Plus tôt cette année, Dogecoin a explosé suite à l’enthousiasme d’un groupe Reddit appelé r / SatoshiStreetBets, qui vise à faire grimper les prix des crypto-monnaies.

Le groupe est similaire à r / WallStreetBets, qui a contribué à alimenter un rallye des actions GameStop en janvier. La communauté r / WallStreetBets Reddit a pris d’assaut Wall Street plus tôt cette année, provoquant une lutte sur les marchés entre les investisseurs amateurs et les investisseurs de fonds spéculatifs pour des actions comme GameStop et AMC.

Le forum r / WallStreetBets Reddit, qui interdit depuis longtemps la discussion sur les crypto-monnaies, a brièvement levé l’interdiction cette semaine sur le bitcoin, l’éther et le Dogecoin avec un fil de discussion quotidien. Mais jeudi, l’interdiction a été rétablie.

Robinhood a subi une «panne majeure» au milieu du rallye de Dogecoin, provoquant la colère de nombreux investisseurs particuliers. Jeudi, la maison de courtage en ligne a déclaré qu’elle faisait face à une «demande sans précédent» sur sa fonction de crypto trading.

Après avoir résolu le problème, il a de nouveau brièvement souffert de problèmes de trading vendredi matin, mais Robinhood a déclaré sur Twitter que la fonctionnalité était de nouveau en ligne.

L’Associated Press a contribué à ce rapport. Suivez Brett Molina sur Twitter: @ brettmolina23 et Jessica Menton @JessicaMenton.