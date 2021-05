Le prix du Dogecoin chute alors qu’Elon Musk accueille Saturday Night Live

Alors qu’Elon Musk – le « Dogefather » autoproclamé – faisait ses débuts « Saturday Night Live », le prix du dogecoin est tombé d’une falaise.

La crypto-monnaie inspirée des mèmes a chuté de 29,5%, passant à 49 cents à un moment donné. Musk a mentionné le dogecoin dans son monologue d’ouverture et dans « Weekend Update », l’émission de nouvelles satiriques de SNL. Lors d’une séance de questions-réponses avec les hôtes Michael Che et Colin Jost, Musk s’est appelé le « Dogefather », a déclaré que le dogecoin était une « hâte », et a hurlé: « To the moon », un slogan populaire parmi les passionnés de doges désireux de faire valoir la valeur de la crypto-monnaie. à un dollar.

Le prix du dogecoin a commencé à rebondir pendant le sketch « Weekend Update ». Au moment d’écrire ces lignes, il vaut 57 cents, en baisse d’environ 17% depuis le début de l’émission.

Pendant la vente effrénée, plusieurs Robinhood les utilisateurs se sont plaints que le crypto trading de Robinhood ne fonctionnait pas.

L’entreprise a confirmé la panne sur Twitter. Le service a été rétabli en moins d’une heure.

Ce n’est pas la première fois que Robinhood manque un volume important de transactions en dogecoin. Le mois dernier, la plateforme de trading a déclaré que les clients avaient « échecs sporadiques de commande cryptographique » lors d’un rallye dogecoin.

Wall Street ne s’attendait pas au plongeon.

« Aussi connu sous le nom de Dogefather, Musk aura sans aucun doute un croquis sur les crypto-monnaies qui deviendront probablement virales pendant des jours et motiveront davantage son armée de followers à essayer d’envoyer Dogecoin sur la lune », a écrit Edward Moya, analyste de marché senior chez Oanda, dans une note du 4 mai.

Les fans de Dogecoin étaient en masse sur Twitter pendant le spectacle, et diffusions en direct sur YouTube étaient consacrés à regarder SNL et à retracer les mouvements de dogecoin en même temps.

Les rivaux électriques de Tesla ont décidé de tirer le meilleur parti des fans de Musk qui se connectent pour l’émission en achetant du temps d’antenne. Lucid, Ford et Volkswagen ont tous diffusé des publicités. Tesla ne fait notamment pas de publicité à la télévision.

Musk a fait mention d’un rival. « Je pourrais dire quelque chose de vraiment choquant, comme je conduis une Prius. »

Divulgation: « Saturday Night Live » est une émission de télévision de NBCUniversal, la société mère de CNBC. CNBC détient les droits exclusifs de câble hors réseau de « Shark Tank », qui présente Mark Cuban comme panéliste.