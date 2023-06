Le prix du casque Meta Quest 2 chute à 299 $ alors que Quest 3 se profile

Le meilleur courant casque de RVle Quête 2obtient une baisse de prix à 299 $ le 4 juin. Mais son remplaçant, le Quête 3arrive à l’automne.

Meta a annoncé la nouvelle ce matin avec les détails du prochain casque Quest 3 VR amélioré de la société, qui commencera à 499 $ et aura une taille plus petite, un processeur plus rapide, des contrôleurs améliorés et des caméras couleur ajoutées qui peuvent ajouter de meilleures expériences de réalité mixte aux jeux VR et applications.

Le nouveau prix de 299 $ concerne la version avec 128 Go de stockage, tandis que l’option de stockage de 256 Go obtient une réduction de prix à 349 $.

Toutes les indications suggèrent que la Quest 3 vaudra la peine d’attendre, mais Meta a également annoncé une mise à jour intéressante des performances à venir pour la Quest 2 et Quête Pro. Il promet d’ajouter jusqu’à 26% d’amélioration de la vitesse du processeur et 19% d’amélioration du GPU au Quest 2, et une amélioration de 11% au Quest Pro. Le Quest 2 a déjà beaucoup de grands jeux et applicationsqui devraient tous fonctionner également sur le Quest 3.

Il est surprenant que Meta trouve un moyen de débloquer plus de performances de Quest 2 si tard dans son cycle de vie, mais Meta a eu des mises à jour de Quest 2 dans le passé qui ont amélioré un certain nombre de fonctionnalités matérielles et logicielles.