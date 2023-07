Le prix du blé bondit après que la Russie a attaqué les magasins de céréales ukrainiens ; de nouvelles grèves des chemins de fer commencent à travers la Grande-Bretagne – les affaires en direct

il y a 18 mois 02h42 HAE Introduction : Le prix du blé bondit après que la Russie a attaqué les magasins céréaliers ukrainiens ; de nouvelles grèves ferroviaires commencent à travers la Grande-Bretagne

Bonjour et bienvenue dans notre couverture continue des affaires, des marchés financiers et de l’économie mondiale.

Les prix du blé ont bondi sur les marchés mondiaux après que la Russie s’est retirée cette semaine d’un accord qui garantissait un passage sûr pour les navires transportant des céréales à travers la mer Noire.

La Russie a mené de lourdes frappes aériennes sur les entrepôts de céréales et les infrastructures portuaires de l’Ukraine dans le port d’Odessa sur la mer Noire.

Le président Vladmir Poutine a déclaré qu’il reviendrait sur l’accord sur les céréales si ses demandes étaient satisfaites, notamment l’amélioration des exportations de céréales et d’engrais russes et la reconnexion de la banque agricole russe à un système de paiement mondial.

L’accord sur la mer Noire a été négocié par l’ONU et la Turquie en juillet de l’année dernière au milieu d’une crise alimentaire mondiale exacerbée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février de l’année dernière, qui a fait grimper les prix du blé en flèche. Les deux pays figurent parmi les principaux exportateurs de céréales au monde.

Odessa subit une « nuit infernale » alors que la Russie attaque les installations céréalières ukrainiennes En savoir plus

Les prix du blé ont augmenté de plus de 8 % hier tandis que les prix du maïs ont grimpé de plus de 5 %. Les contrats à terme sur le blé négociés à Chicago ont encore augmenté de 1 % aujourd’hui.

Les prix du blé s’envolent pour le 3e jour Les contrats à terme sur le blé aux États-Unis ont augmenté pour une troisième journée consécutive pour atteindre un sommet de trois semaines de 7,3 $ le boisseau jeudi, après un rallye de 8,5 % la veille, qui était le plus gros gain depuis 2012, comme mo… Plus ici: https://t.co/dc7GsOXCcX pic.twitter.com/AZL0I9YWXb — ÉCONOMIE COMMERCIALE (@tEconomics) 20 juillet 2023

En Grande-Bretagne, une nouvelle vague de grèves des chemins de fer a commencé pour la sécurité de l’emploi et les salaires, avec jusqu’à 20 000 travailleurs RMT dans 14 compagnies ferroviaires rejoignant les lignes de piquetage dans tout le pays aujourd’hui. Ils feront grève pendant 24 heures aujourd’hui et encore samedi, juste au moment où les vacances d’été commencent et de nombreuses familles partent en vacances.

Il y aura également des grèves dans le métro de Londres la semaine prochaine, en 10 jours de perturbation des transports.

Le chaos des voyages se profile alors que la grève des chemins de fer frappe le début de l’escapade estivale de pointe En savoir plus

L’agenda

13h30 BST: demandes initiales de chômage aux États-Unis pour la semaine du 15 juillet

15h00 BST: flash de confiance des consommateurs de la zone euro pour juillet

15h00 BST: indice avancé du Conference Board pour juin; ventes à domicile