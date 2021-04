Le prix de BITCOIN a considérablement chuté après que le président américain Joe Biden a menacé de gifler un impôt supplémentaire sur les plus-values ​​sur les riches Américains.

Les experts avertissent que le coup fiscal de Biden a «effrayé» les gens pour qu’ils prennent des bénéfices maintenant – déclenchant d’énormes ventes de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies.

Le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies ont subi de lourdes pertes vendredi Crédits: Getty

On craint que le plan du président Joe Biden d’augmenter les impôts sur les plus-values ​​ne freine les investissements dans les actifs numériques Crédits: Getty

Le Guardian a rapporté que « les spéculateurs du Bitcoin ont subi de lourdes pertes après que Joe Biden envisage d’augmenter les impôts des Américains les plus riches pour lutter contre les inégalités et financer des milliards de dollars en dépenses sociales plus élevées ».

Le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies ont subi de lourdes pertes tôt vendredi.

Les investisseurs ont été déconcertés par un plan visant à presque doubler les impôts sur les gains en capital à 39,6% pour les personnes gagnant plus d’un million de dollars.

Bitcoin, la crypto-monnaie la plus importante et la plus populaire, a chuté de 7% à 48176 $.

Cela signifie qu’il est tombé sous la barre des 50 000 $ pour la première fois depuis début mars, tandis que les plus petits rivaux Ether et XRP ont chuté d’environ 7%.

« Il est clair que Bitcoin est plus sensible aux menaces fiscales sur les gains en capital que la plupart des classes d’actifs », a déclaré Jeffrey Halley, analyste principal des marchés chez le trader et courtier OANDA à Markets Insider.

« La menace d’une réglementation, soit directement sur les marchés développés, soit indirectement via le fisc, a toujours été le talon d’Achille de la crypto, à mon avis », a-t-il ajouté.

L’éther de crypto-monnaie et le plus gros bitcoin rival ont tous deux chuté Crédit: AP

Wall Street avait déjà chuté jeudi à la suite d’informations selon lesquelles l’administration de Biden envisageait une hausse d’impôt sur les investisseurs en actions haut de gamme.

Biden a également appelé à une hausse des impôts sur les sociétés pour financer son paquet d’infrastructure de 2 billions de dollars.

La nouvelle a frappé les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans et le billet vert.

Cela a également provoqué de la nervosité sur les marchés des devises numériques, le Bitcoin plongeant en dessous de 50000 USD dans les échanges du vendredi matin – quelques jours à peine après avoir atteint un record supérieur à 63000 USD.

Ethereum est une autre crypto-monnaie – une crypto-monnaie qui, selon certains, pourrait éventuellement dépasser Bitcoin Crédits: Getty

Les experts avertissent que cette réaction a montré que le plan de Biden d’augmenter les impôts sur les plus-values ​​étoufferait les investissements dans les actifs numériques.

La grande vente a eu lieu après des informations selon lesquelles l’administration démocrate prévoyait une série de modifications proposées au code des impôts américain.

« Bitcoin s’est dirigé vers le sud aujourd’hui après que le président Biden a signalé qu’il souhaitait augmenter l’impôt sur les plus-values ​​aux États-Unis », a déclaré Jeffrey Halley.

Il a ajouté: « Maintenant, que cela se produise ou non, de nombreux investisseurs Bitcoin sont probablement assis sur des gains en capital substantiels s’ils ont maintenu le cap au cours de l’année écoulée. »

Vitalik Buterin, 27 ans, est l’un des huit fondateurs d’Ethereum Crédits: Getty

Bitcoin est sur la bonne voie pour une perte de 15% sur la semaine, bien qu’il soit toujours en hausse de 65% depuis le début de l’année.

Ethereum a chuté de plus de 10% ce jour-là à 2107 dollars, un jour après avoir atteint un record de 2645,97 dollars.

Des gens inquiets ont partagé leurs doléances sur la hausse des impôts de Biden sur les réseaux sociaux, avec des publications l’accusant de nuire aux crypto-monnaies.

Alors que certains investisseurs se sont plaints des pertes, certains traders et analystes ont indiqué qu’ils prévoyaient d’ignorer le hoquet, affirmant que les baisses ne seraient probablement que temporaires.

Joe Biden a dévoilé des hausses d’impôts ciblant les entreprises Crédit: AP

« Je ne pense pas que les plans fiscaux de Biden auront un impact important sur Bitcoin », a déclaré Ruud Feltkamp, ​​PDG du robot de crypto-trading automatisé Cryptohopper.

Il a ajouté: « Le Bitcoin n’a augmenté que depuis longtemps, il est naturel de voir une consolidation. Les traders encaissent simplement leurs gains. »

Biden a dévoilé de manière controversée des hausses d’impôts ciblant les entreprises, les couples mariés et ceux qui gagnent plus de 400000 dollars.

Les randonnées prévues ont été révélées lorsque le leader a dévoilé des portions de son plan «Build Back Better» de 2 billions de dollars lors d’une visite à Pittsburgh, en Pennsylvanie.

Le plan fiscal de Biden a martelé les crypto-monnaies Crédit: Reuters

Biden a ajouté que l’écart de richesse exacerbé par la pandémie de Covid a montré à quel point « notre économie est devenue déformée et injuste ».

Le président a cherché à assurer au public qu’il ne ciblerait que les plus riches d’Amérique pour payer son plan de 2,25 milliards de dollars.

« Personne qui gagne moins de 400 000 dollars ne verra ses impôts fédéraux augmenter », a-t-il déclaré.

« Cela ne pénalise pas les gens. Je n’ai rien contre les millionnaires et les milliardaires. Je crois au capitalisme américain. Je veux que tout le monde réussisse. »

Le plan de Biden sera financé en augmentant les taux d’imposition des grandes entreprises et des entreprises réalisant des bénéfices à l’étranger.

Il a qualifié la proposition d ‘ »un investissement unique en Amérique » et de « le plus grand investissement américain dans l’emploi depuis la Seconde Guerre mondiale ».

Le prix de la crypto-monnaie a chuté de plus de 6% à moins de 50000 $ Crédits: Getty

Michael Hewson, analyste de marché en chef chez CMC Markets, a tenté de minimiser la hausse des impôts.

Il a déclaré à Markets Insiders, « la probabilité que quoi que ce soit de cette nature passe par un Congrès également divisé se situe quelque part entre mince et nul ».

Bitcoin peut être risqué à acheter car sa valeur augmente et diminue de manière imprévisible, c’est pourquoi quiconque envisage d’investir dans cette crypto-monnaie ou dans toute autre crypto-monnaie doit être très prudent.

Contrairement aux devises physiques telles que les livres, les dollars ou les euros, qui se présentent sous forme de billets et de pièces physiques, le Bitcoin n’est ni imprimé ni frappé.

Au lieu de cela, les jetons Bitcoin sont un mode de paiement uniquement numérique et sont créés par un code informatique – il existe actuellement environ 21 millions de jetons Bitcoin.

Qu’est-ce que l’impôt sur les plus-values? Le président américain Joe Biden veut doubler le taux d’imposition des gains en capital pour les personnes riches pour aider à financer l’éducation et la garde d’enfants. Les types les plus courants de gains en capital proviennent de la vente d’actions, d’obligations, de biens immobiliers et de propriétés. Un impôt sur les plus-values ​​est un impôt sur les bénéfices réalisés lors de la vente d’un actif hors stock. Si le bénéfice est inférieur à cette limite, il est considéré comme exonéré d’impôt. Le profit est déterminé par la différence entre le montant (ou la valeur) d’un actif vendu et le montant pour lequel il a été acheté. Le taux d’imposition d’un impôt sur les gains en capital dépend du profit réalisé et de la somme d’argent qu’une personne gagne annuellement.