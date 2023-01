Le prix du Bitcoin se rallie pour récupérer les pertes depuis l’effondrement de FTX

Les taureaux de crypto-monnaie prolongent l’un des rallyes les plus improbables de l’année jusqu’à présent, poussant Bitcoin au-dessus de 21 000 $ pour une deuxième journée. Cela signifie que la monnaie numérique a maintenant récupéré toutes ses pertes depuis l’effondrement spectaculaire de FTX en novembre.

La marée montante a soulevé la plupart des bateaux cryptographiques, rapporte la newsletter DealBook. Même certains jetons abattus – y compris FTT, le jeton interne de la bourse en faillite FTX – ont rebondi alors que les investisseurs parient que la Réserve fédérale ralentira son rythme de hausse des taux d’intérêt, entraînant une large reprise des actifs risqués. Les actions de Coinbase, l’échange de crypto coté en bourse qui a licencié des travailleurs et réduit les coûts, ont été acquises à l’ouverture du marché à New York ; il a augmenté de plus de 30 % au cours de la semaine dernière.

Mais les crypto-analystes sont divisés si le rallye est durable. Les sceptiques affirment que les fondamentaux d’une hausse à long terme font défaut, faisant du récent bond un pari risqué pour les investisseurs.

Le rallye crypto survient alors que les avocats de Sullivan & Cromwell, le cabinet d’avocats qui conseille sur la faillite de plusieurs milliards de dollars de FTX, ont révélé que les actifs de la société valaient environ 5,5 milliards de dollars, dont 1,7 milliard de dollars en espèces et 3,5 milliards de dollars en actifs cryptographiques. Cela rend ce rallye plus large important pour les créanciers de FTX – s’il dure.