Le prix du bitcoin repasse en dessous de 20 000 $

Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie au monde, se négociait juste en dessous du niveau symbolique de 20 000 dollars au début des heures de négociation à Londres.

Le bitcoin était tombé samedi à 17 592,78 dollars, tombant en dessous de 20 000 dollars pour la première fois depuis décembre 2020. Il a perdu près de 60 % de sa valeur cette année et 37 % ce mois-ci seulement dans le dernier effondrement du secteur des crypto-monnaies.

Sa chute fait suite à des problèmes chez plusieurs acteurs majeurs de l’industrie. Selon les acteurs du marché, de nouvelles baisses pourraient avoir un effet d’entraînement, car d’autres investisseurs en cryptographie sont obligés de vendre leurs avoirs pour répondre aux appels de marge et couvrir les pertes.

Le fonds spéculatif crypto Three Arrows Capital explore des options telles que la vente d’actifs et un renflouement par une autre entreprise, ont déclaré ses fondateurs au Wall Street Journal dans un article publié vendredi, le même jour que Babel Finance, prêteur crypto axé sur l’Asie, a annoncé qu’il suspendrait les retraits.

Le prêteur de crypto Celsius Network a annoncé ce mois-ci qu’il suspendrait les retraits des clients. Dans un blog lundi, Celsius a déclaré qu’il continuerait à travailler avec les régulateurs et les responsables, mais qu’il mettrait en pause ses sessions de questions-réponses avec les clients. Celius a également déclaré que la stabilisation de ses liquidités et de ses opérations « prendra du temps ».

« Il y a beaucoup de crédit retiré du système et si les prêteurs doivent absorber les pertes de Celsius et de Three Arrows, ils réduiront la taille de leurs futurs livres de prêt, ce qui signifie que le montant total du crédit disponible dans l’écosystème crypto est beaucoup réduit », a déclaré Adam Farthing, directeur du bureau des risques pour le Japon chez le fournisseur de liquidités cryptographiques B2C2.

« Cela ressemble beaucoup à 2008 pour moi en ce qui concerne la façon dont il pourrait y avoir un effet domino de faillites et de liquidations », a déclaré Farthing.

Les jetons plus petits, qui se déplacent généralement en tandem avec le bitcoin, ont également été touchés. L’éther symbolique n ° 2 était à 1 0752 $, après avoir chuté en dessous de son propre niveau symbolique de 1 000 $ au cours du week-end.

La chute des marchés de la cryptographie a coïncidé avec une chute des actions, les actions américaines ayant subi leur plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage en deux ans en raison des craintes d’une hausse des taux d’intérêt et de la probabilité croissante d’une récession.

Les mouvements de Bitcoin ont eu tendance à suivre un schéma similaire à celui d’autres actifs à risque tels que les actions technologiques.

La capitalisation boursière globale de la cryptographie est d’environ 877 milliards de dollars, selon le site de prix Coinmarketcap, contre un sommet de 2,9 billions de dollars en novembre 2021.

Une chute des stablecoins – un type de crypto conçu pour conserver une valeur stable – suggère également que les investisseurs tirent de l’argent du secteur dans son ensemble.