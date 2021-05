Le prix du Bitcoin rebondit au-dessus de 40000 $ après une semaine de négociation folle

La vente de crypto de la semaine dernière est intervenue après que les autorités chinoises et américaines ont décidé de resserrer la réglementation et la conformité fiscale sur les crypto-monnaies.

Toutes les autres grandes pièces numériques étaient également dans le vert mercredi. Le prix d’Ethereum a augmenté de plus de 10% au cours des dernières 24 heures pour atteindre 2865,61 $, tandis que le prix de Dogecoin a grimpé d’un peu plus de 2% à 36 cents la pièce.

La crypto-monnaie la plus populaire au monde se négociait à 40344,50 $ à 5 h 24 HE mercredi, en hausse de plus de 5% au cours des 24 dernières heures, selon les données de Coin Metrics.

Vendredi, les autorités chinoises ont appelé à une réglementation plus stricte sur l’extraction et le commerce de crypto, renforçant les règles annoncées en 2017, et le Trésor américain a annoncé jeudi qu’il exigerait une conformité cryptographique plus stricte avec l’IRS.

Mais le marché de la crypto-monnaie tente de récupérer une partie des pertes cette semaine après avoir de nouveau plongé dimanche à près de 31000 dollars.

La dernière hausse de prix de Bitcoin intervient après que le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré lundi qu’il avait parlé aux mineurs de Bitcoin en Amérique du Nord au sujet des solutions d’énergie renouvelable. Ailleurs, milliardaire de fonds spéculatifs Ray Dalio a dit dans un article publié lundi qu’il a du bitcoin.