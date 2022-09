Le prix du Bitcoin (BTC) tombe en dessous de 19 000 $ alors que le marché de la cryptographie tombe en dessous de 1 billion de dollars

Le bitcoin continue de se négocier dans une fourchette étroite de 18 000 $ à 24 000 $, gardant les investisseurs au courant de la prochaine évolution du prix. Le marché de la cryptographie a été en proie à un certain nombre de problèmes, allant de projets effondrés à des faillites.

Le bitcoin s’est échangé en dessous de 19 000 dollars mercredi matin, atteignant son plus bas niveau depuis juin à la suite d’une baisse des marchés boursiers dans le monde et de la force continue du dollar américain.

La valeur de l’ensemble du marché de la crypto-monnaie est également tombée en dessous de 1 000 milliards de dollars, car les pièces numériques à tous les niveaux ont connu une vente.

Bitcoin s’échangeait autour de 18 812,36 $ à 03 h 50 HE, en baisse de plus de 5 %, selon CoinDesk. Ether, qui a largement dépassé les gains de bitcoin ces derniers mois, a baissé de plus de 8 % à 1 518,59 $.

Les banques centrales du monde entier luttent contre l’inflation galopante en resserrant leur politique monétaire. La Réserve fédérale américaine a entrepris une série de hausses de taux d’intérêt totalisant 2,25 points de pourcentage. Les marchés s’attendent à de nouvelles hausses des taux d’intérêt.