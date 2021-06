Le prix du Bitcoin (BTC) rebondit après une brève chute en dessous de 30 000 $

Les critiques de la crypto-monnaie se méfient depuis longtemps de son impact sur l’environnement. Cela pourrait menacer l’adoption du bitcoin par les investisseurs institutionnels, qui subissent une pression croissante pour investir dans des actifs plus propres et plus éthiques.

Pendant ce temps, des inquiétudes ont également été exprimées concernant le tether, un soi-disant stablecoin dont le prix est censé être indexé sur le dollar américain.

Tether est désormais la troisième monnaie numérique au monde avec une valeur marchande de plus de 60 milliards de dollars. Mais certains investisseurs craignent que l’émetteur de Tether n’ait pas suffisamment de réserves en dollars pour justifier son ancrage au dollar.

Le mois dernier, la société derrière Tether a cassé les réserves de son stablecoin, révélant qu’environ 76% étaient adossés à de la trésorerie et des équivalents de trésorerie – mais un peu moins de 4% de cette somme était de l’argent réel, tandis qu’environ 65% étaient du papier commercial, une forme de dette à court terme.

Cela survient après que le bureau du procureur général de New York a conclu un accord avec Tether et Bitfinex, un bureau de change numérique affilié. Le plus haut responsable de l’application des lois de l’État avait accusé les entreprises d’avoir déplacé des centaines de millions de dollars pour couvrir la perte de 850 millions de dollars en fonds mélangés de clients et d’entreprises.