Le prix du Bitcoin (BTC) plonge, mais le fond pourrait être proche

Le Bitcoin a fortement chuté mardi, poursuivant une vente massive qui a commencé il y a une semaine.

La monnaie numérique a chuté de plus de 10% pour atteindre un creux intrajournalier de 40257,80 $ vers 23h00 HE, selon les données de CoinDesk. C’était le niveau le plus bas depuis le 9 février.

Les nouvelles négatives de la semaine dernière ont atténué le sentiment pour le bitcoin.

Le 12 mai, le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré que le constructeur de voitures électriques avait suspendu les achats de véhicules utilisant des bitcoins, invoquant des préoccupations environnementales concernant le soi-disant processus de «minage» informatique. C’est là que des ordinateurs de haute puissance sont utilisés pour résoudre des énigmes mathématiques complexes afin de permettre des transactions à l’aide de bitcoin.

Les commentaires de Musk ont ​​entraîné l’effacement de plus de 300 milliards de dollars de l’ensemble du marché de la crypto-monnaie ce jour-là.