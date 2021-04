GUANGZHOU, Chine – Le Bitcoin et d’autres pièces numériques ont plongé vendredi, effaçant plus de 260 milliards de dollars de la valeur du marché de la crypto-monnaie.

Vers 14h06, heure de Beijing, le bitcoin a baissé de près de 10% au cours des dernières 24 heures à 49281,40 $, selon les données de CoinDesk. Ethereum est tombé à 2202,05 $, en baisse de plus de 11%. XRP, la cinquième plus grande crypto-monnaie a plongé de plus de 22%, selon le site de suivi des prix CoinMarketCap.

Cela a effacé environ 260 milliards de dollars de valeur sur l’ensemble du marché de la crypto-monnaie.

On ne sait pas ce qui a déclenché la vente, bien que les crypto-monnaies soient connues pour leurs fluctuations de prix sauvages.

« Le marché a progressé un peu dans l’ensemble, et il se refroidit probablement avant la prochaine étape », a déclaré à CNBC Vijay Ayyar, responsable du développement commercial de la bourse de crypto-monnaie Luno, par courrier électronique.

Jeudi, les indices boursiers américains ont chuté après que le président Joe Biden envisage une hausse de l’impôt sur les plus-values.

« Il y a également eu une baisse plus large du marché boursier, qui pourrait affecter tous les actifs risqués », a ajouté Ayyar.