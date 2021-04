Biden devrait augmenter l’impôt à long terme sur les plus-values ​​des Américains les plus riches à 43,4%, y compris une surtaxe. Cela a déclenché une brève baisse des marchés boursiers et les analystes ont déclaré que les craintes suscitées par la proposition pourraient s’étendre au marché de la cryptographie.

La semaine dernière, le bitcoin est tombé sous les 50000 dollars pour la première fois depuis début mars après qu’une proposition de hausse de l’impôt sur les gains en capital du président américain Joe Biden ait entraîné une vague de ventes. L’ensemble du marché de la cryptographie a perdu plus de 200 milliards de dollars en une seule journée.

Juste après midi, heure de Londres, le prix de la monnaie numérique la plus précieuse au monde a grimpé de 8% pour atteindre 53 544 dollars la pièce, selon les données de Coin Metrics. Deux plus petits jetons numériques, l’éther et le XRP, ont augmenté respectivement de 10% et 12%.

Le Bitcoin a augmenté d’environ 80% depuis le début de l’année alors que de plus en plus d’investisseurs institutionnels et de grandes entreprises comme Tesla se sont lancés sur le marché, estimant qu’il s’agissait d’un diversificateur de portefeuille en cas de hausse de l’inflation. Cependant, il a baissé d’environ 17% par rapport à un sommet historique de près de 65 000 $.

Au cours des dernières semaines, les dirigeants de la cryptographie ont mis en garde contre une éventuelle répression du marché par les régulateurs. Plusieurs responsables, de la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen à la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, ont tiré la sonnette d’alarme sur l’utilisation de Bitcoin dans des activités illégales.

En Turquie, la banque centrale a interdit l’utilisation d’actifs numériques dans les paiements, tandis que deux échanges cryptographiques se sont effondrés. Le PDG de l’une des entreprises, Thodex, aurait fui la Turquie avec 2 milliards de dollars de fonds d’investisseurs.

Néanmoins, il y a des signes que la crypto entre dans le courant dominant. Coinbase, le plus grand échange de devises numériques aux États-Unis, est devenu public dans une liste directe à succès plus tôt ce mois-ci, tandis que PayPal a lancé de nouvelles fonctionnalités pour échanger des crypto-monnaies et l’utiliser pour faire du shopping.