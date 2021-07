Le prix du Bitcoin (BTC) dépasse les 39 000 $ pour la première fois en près de 6 semaines

Le rallye de Bitcoin a soulevé d’autres crypto-monnaies avec l’éther en hausse de 5,9% au-dessus de 2 299,55 $. L’ensemble du marché des crypto-monnaies a ajouté plus de 114 milliards de dollars en valeur en 24 heures à 23 h 05 HE, selon les données de Coinmarketcap.com.

La crypto-monnaie se négociait à environ 38 059,84 $ à 23 h 05 HE, selon les données de CoinDesk, en hausse de près de 11% par rapport à la même heure 24 heures auparavant. Bitcoin avait précédemment atteint un sommet sur 24 heures de 39 544,29 $, le plus haut niveau depuis le 16 juin.

Il y a eu d’autres gros titres haussiers pour le bitcoin. Le géant du commerce électronique Amazon cherche à ajouter un expert en monnaie numérique et en blockchain à son équipe de paiement, suggérant qu’il pourrait examiner de plus près le bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Un porte-parole d’Amazon a déclaré que la société est « inspirée par l’innovation qui se produit dans l’espace des crypto-monnaies et explore à quoi cela pourrait ressembler sur Amazon ».

Ces mouvements haussiers ont également contribué à ce que l’on appelle un « short squeeze », selon l’ingénieur minier Bitcoin Brandon Arvanaghi.

Les investisseurs qui vendent du bitcoin parient que le prix baissera encore. Mais si le prix monte, ces investisseurs cherchent à réduire leurs pertes et à sortir de leurs positions courtes, ce qui contribue à pousser le prix encore plus haut.

« Je pense que l’ampleur du saut a probablement été due à des shorts surendettés », a déclaré Ayyar de Luno.

Pendant ce temps, certains des problèmes qui ont pesé sur le prix du bitcoin ont commencé à se dissiper. Au cours des derniers mois, la Chine a renouvelé sa répression contre les crypto-monnaies ciblant l’exploitation minière et le commerce. Et les inquiétudes concernant l’empreinte carbone de l’extraction de bitcoins commencent à s’estomper.

Brammer, de Luxor Mining, a déclaré que l’incertitude entourant l’impact environnemental de l’exploitation minière et les préoccupations réglementaires chinoises s’étaient « dissipées ».