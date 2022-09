Le prix du Bitcoin (BTC) dépasse les 20 000 $ alors même que les actions atteignent les plus bas de 2022

Bitcoin continue de se négocier dans une fourchette étroite de 18 000 $ à 25 000 $, gardant les investisseurs au courant de la prochaine évolution du prix. Le marché de la cryptographie a été en proie à un certain nombre de problèmes, allant de projets effondrés à des faillites.

Le bitcoin a dépassé les 20 000 $ mardi, atteignant son plus haut niveau en plus d’une semaine, mais a toujours du mal à sortir de sa fourchette de négociation étroite.

La plus grande crypto-monnaie au monde était supérieure de plus de 7 % à 20 265,95 $ vers 3 h 30 HE, selon les données de CoinDesk.

Le rallye de Bitcoin a levé le marché plus large de la crypto-monnaie. Ether a augmenté d’environ 7% à 1 389,75 $.

Pourtant, le bitcoin a eu du mal à s’orienter, s’échangeant entre 18 000 et 25 000 dollars depuis la mi-juin après qu’un crash a vu près de 2 000 milliards de dollars anéantis sur l’ensemble du marché de la cryptographie depuis son pic de novembre.

Ce déclin du marché a été entraîné par la hausse des taux d’intérêt des banques centrales visant à contrôler l’inflation galopante ainsi qu’une vague de faillites et de problèmes d’insolvabilité qui ont filtré à travers l’industrie de la cryptographie.