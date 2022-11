Le prix du Bitcoin (BTC) dépasse 17 000 $ pour la première fois en deux semaines

Plus de 1,3 billion de dollars ont été effacés du marché de la crypto-monnaie jusqu’à présent en 2022, alors que les retombées de l’effondrement du FTX continuent de peser sur la confiance des investisseurs.

Vijay Ayyar, vice-président du développement d’entreprise et international chez Crypto Exchange Luno, a déclaré que la hausse était probablement le résultat d’une “couverture de shorts à effet de levier excessif”.

Bitcoin a dépassé les 17 000 $ de négociation à son plus haut niveau depuis le 15 novembre avant de réduire les gains. La plus grande crypto-monnaie du monde se négociait en hausse de 2 % à 16 879,50 $ vers 2 h 37 HE.

Pourquoi Cathie Wood pense que le bitcoin atteindra toujours 1 million de dollars d’ici 2030 et bénéficiera de l’effondrement du FTX

Mais un analyste a averti que le rebond n’est probablement qu’un rallye du marché baissier et ne serait pas maintenu.

Quelqu’un qui vend à découvert un actif emprunte une partie de cet actif, le vend à un prix plus élevé, puis le rachète à un prix inférieur et encaisse le profit. Une couverture courte se produit lorsqu’un trader rachète l’actif au prix le plus bas. Cela peut entraîner une hausse du prix de cet actif.

Ayyar a déclaré que le prix du bitcoin avait “frappé la résistance” à 17 000 dollars et devrait baisser à partir de là.

“Ce n’est qu’un nouveau test baissier”, a déclaré Ayyar.

La confiance des investisseurs dans les crypto-monnaies a été ébranlée après l’effondrement et le dépôt de bilan de l’échange FTX de Sam Bankman-Fried ce mois-ci, envoyant des ondes de choc dans l’ensemble du secteur.

La contagion des retombées se propage. Le prêteur et l’échange de crypto BlockFi ont déposé le bilan à la suite d’une exposition à FTX.

Plus de 1,3 billion de dollars de valeur ont été effacés du marché de la crypto-monnaie cette année, déclenchés par l’échec du stablecoin algorithmique terraUSD en mai et l’implosion du fonds spéculatif Three Arrows Capital. L’effondrement de FTX a aggravé la situation.

Les traders surveilleront également de près le contenu d’un discours du président de la Réserve fédérale américaine Jay Powell à la Brookings Institution mercredi pour obtenir des indices sur les plans de taux d’intérêt de la banque centrale. Si le marché pense que la Fed ralentira le rythme des hausses de taux, cela pourrait donner un coup de pouce aux actifs à risque tels que les actions et le bitcoin.