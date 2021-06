Le prix du Bitcoin (BTC) baisse suite à la répression du minage de crypto en Chine

Bitcoin a coulé lundi suite à des informations selon lesquelles la Chine aurait intensifié sa répression contre l’extraction de crypto-monnaie.

La plus grande monnaie numérique du monde a chuté de 7% à un prix de 32 801 $ lundi matin, tombant en dessous de 33 000 $ pour la première fois depuis le 8 juin, selon les données de Coin Metrics. Des concurrents plus petits comme l’éther et le XRP ont également chuté, en baisse de 8 % et 7 % respectivement.

De nombreuses mines de bitcoins dans le Sichuan ont été fermées dimanche après que les autorités de la province du sud-ouest de la Chine ont ordonné l’arrêt de l’extraction de crypto, selon un rapport du journal Global Times soutenu par le Parti communiste. Plus de 90 % de la capacité d’extraction de bitcoins de la Chine devrait être fermée, selon le journal.